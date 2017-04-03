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ЧАСЫ

de GRISOGONO представляет новую коллекцию женских часов ECCENTRICA

de GRISOGONO представляет новую коллекцию женских часов ECCENTRICA

2017-04-03

Смелый, решительный и элегантный стиль открывает широкий простор для творчества. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

de GRISOGONO представляет новую коллекцию женских часов, модели которой, как и все творения ювелирной компании, кажется, всегда были неотъемлемой частью истории бренда. Благодаря свойственному часам эстетическому совершенству ни на минуту не возникает сомнения в их благородном происхождении. При этом все отличительные черты, от циферблата до корпуса, от ушек до заводной коронки и от стилизованных арабских цифр до ремешка из кожи ската, на протяжении вот уже более 20 лет определяющие легендарный стиль de GRISOGONO, предстают в абсолютно свободной творческой интерпретации.

Пропорции часов в сочетании с чередой смещенных относительно центра окружностей с первого взгляда позволяют распознать неординарный характер моделей. Сознательно отдавая в дизайне предпочтение нонконформизму, нашедшему свое отражение в помещенных друг в друга окружностях разного диаметра, Фаваз Груози смог раскрыть тайну идеальной гармонии в геометрии. В результате были созданы фееричные часы, смело демонстрирующие свою необузданную натуру.

Название часов – ECCENTRICA – отражает их экстравагантный и оригинальный характер, безусловно авангардную концепцию и выдающийся стиль.

Столь элегантное, символизирующее уверенность в себе чувственное и изысканное творение позволит поклонницам de GRISOGONO наиболее ярко проявить многогранность своей личности и свободу мышления. Корпус воспевает божественное совершенство круга. Смещенные относительно центра окружности и переливы бриллиантов создают эффект завораживающей глубины. Циферблат с расположенными по периметру ободка со скошенной фаской стилизованными арабскими цифрами с щедрыми пропорциями раскрывает философию времени. Изящный, слегка асимметричный дизайн находит свое продолжение в ушках, нежно обрамляющих круглый корпус. Плотным слоем покрывающие поверхность обворожительные драгоценные камни придают композиции особую выразительность. Украшенная черным бриллиантом заводная коронка и рельефный ремешок из кожи ската в наиболее элегантной и гармоничной манере дополняют часы, объединившие в себе неподражаемые фирменные элементы дизайна Дома de GRISOGONO, ставшие надежным гарантом успеха.

Благодаря творческой смелости и проницательности Фаваза Груози компании de GRISOGONO каждый раз удается открывать новые неизведанные грани традиционных форм.








ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Часы







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