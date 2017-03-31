Базель 2017: Rolex представляет новые версии модели Sky-Dweller

2017-03-31



Ролекс представляет новую версию своих классических часов для активных путешественников – Oyster Perpetual Sky-Dweller, впервые предложенную в стиле Rolesor желтого цвета и Rolesor белого цвета (сталь 904L и 18-каратное желтое или белое золото). Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Циферблаты этих версий оснащены прямоугольными накладками и удлиненными стрелками, а также люминесцентной индикацией Chromalight долгого действия для обеспечения улучшенной читаемости показаний.



Как и все часы Rolex, новые версии модели Sky-Dweller прошли сертификацию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, критерии которого были пересмотрены Ролексом в 2015 году, чтобы гарантировать исключительно высокую точность часов в ходе ношения. ВЕРШИНА ИННОВАЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОЛЕКСА Элегантные часы для активных путешественников Oyster Perpetual Sky-Dweller привлекают внимание своей революционной концепцией, гармонично соединившей техническое совершенство с удобством использования. Настоящий технологический шедевр, защищенный одиннадцатью патентами, модель Sky-Dweller в оригинальной и новаторской форме предоставляет любителям путешествий всю необходимую информацию для быстрой ориентации во времени, в какой бы части земного шара они ни находились: время двух часовых поясов с указанием местного времени центральной стрелкой и времени справочного часового пояса в 24-часовом формате на смещенном от центра циферблата вращающемся диске; инновационный годовой календарь, названный «Saros» в честь одноименного астрономического явления и требующий корректировки один раз в год – 1 марта; индикация месяцев в двенадцати окошечках по окружности циферблата. Для быстрой и простой регулировки всех этих функций часы оснащены еще одним запатентованным революционным устройством: вращающимся безелем Ring Command. ROLESOR, СОЮЗ ЗОЛОТА И СТАЛИ Стиль Rolesor – сочетание деталей из золота и стали, введенный компанией Ролекс еще в 1933 году, является визитной карточкой часов Rolex и символом марки. Соединение двух металлов в одном изделии часового искусства стало настоящей находкой: первый – благородный и драгоценный – завораживает своим блеском и неизменно безупречным видом; второй, известный своей выносливостью, обеспечивает прочность и надежность часов. Эти качества идеальным образом отражают элегантность и совершенство, присущие миру Ролекса. Безель, заводная головка и центральные звенья браслета на часах Sky-Dweller в стиле Rolesor желтого цвета изготавливаются из 18-каратного желтого золота, а корпусное кольцо и боковые звенья выполнены из стали 904L. Безель на моделях в стиле Rolesor белого цвета изготавливается из 18-каратного белого золота, а заводная головка, корпусное кольцо и браслет выполнены из стали 904L. КОРПУС OYSTER, СИМВОЛ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ Корпус Oyster модели Sky-Dweller, образец надежности, гарантирует водонепроницаемость до 100 метров. Корпусное кольцо характерной для этой модели формы изготовлено из цельного блока стали 904L. Рифленая задняя крышка герметично привинчена с помощью специального ключа, который открывает доступ к механизму часов только мастерам Ролекса. Заводная головка, дополненная системой двойной герметизации Twinlock, плотно завинчивается на корпусе. Стекло, изготовленное из сапфира и устойчивое к появлению царапин, снабжено линзой Cyclops на отметке 3 часов, которая улучшает читаемость даты. Абсолютно непроницаемый корпус часов Sky-Dweller надежно защищает находящийся в нем высокоточный механизм. КАЛИБР PERPETUAL 9001 В модели Sky-Dweller установлен калибр 9001 – механизм с автоматическим подзаводом, полностью разработанный и изготовленный Ролексом. Этот механизм защищен семью патентами и является одним из самых сложных среди всех разработанных когда-либо компанией Ролекс. Особая конструкция, качество и новаторские решения гарантируют его исключительную точность и надежность. Осциллятор – подлинное сердце часов – оснащен синей спиралью баланса Parachrom, запатентованной Ролексом и изготовленной из особого сплава. Спираль устойчива к воздействию магнитных полей и температурным колебаниям, а также в десять раз устойчивее к ударам и сотрясениям, чем обычная спираль. На ней установлена кривая Rolex, гарантирующая изохронность колебаний в любом положении. Осциллятор, надежно закрепленный посредством регулируемого по высоте поперечно расположенного моста, защищен эффективной противоударной системой Paraflex – запатентованной разработкой Ролекса, которая повышает ударопрочность часов на 50%. Калибр 9001 обладает модулем автоматического подзавода, осуществляемого с помощью ротора Perpetual, и его запас хода составляет около 72 часов. Взаимодействие между механизмом и безелем, необходимое для регулировки функций, обеспечивается распределительным колесом, расположенным на периферии механизма. МАССИВНЫЙ БРАСЛЕТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗВЕНОМ EASYLINK Часы Sky-Dweller в версии Rolesor белого цвета предлагаются с браслетом Oyster с массивными звеньями из стали 904L, а модели в версии Rolesor желтого цвета – с браслетом Oyster из стали 904L в сочетании с 18-каратным желтым золотом. Браслет Oyster оснащен новой незаметной системой крепления, расположенной под безелем, что позволяет создать впечатление безупречного единства браслета и корпуса. Он снабжен раскладывающейся застежкой Oysterclasp, а также имеет дополнительное звено Easylink для быстрого увеличения длины. Эта хитроумная система, запатентованная Ролексом, позволяет удлинить браслет примерно на 5 мм, делая часы более удобными при ношении в любых обстоятельствах. СЕРТИФИКАЦИЯ СВЕРХТОЧНЫЙ ХРОНОМЕТР Как и все часы Rolex, модель Sky-Dweller прошла сертификацию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, критерии которого были пересмотрены Ролексом в 2015 году. Этот уникальный статус свидетельствует о том, что часы успешно прошли комплекс испытаний, которые компания Ролекс проводит в своих собственных лабораториях на основе специально разработанных критериев, более строгих по сравнению с общепринятыми стандартами хронометрической точности. Для проверки показателей точности хода часов в процессе эксплуатации компания Ролекс тестирует часы в собранном виде, что позволяет гарантировать их исключительные характеристики в ходе ношения в том, что касается точности, водонепроницаемости, автоматического подзавода и запаса хода. Средняя погрешность хода Сверхточного Хронометра Rolex после установки механизма в корпус составляет порядка -2/+2 секунды в день, что вдвое превышает критерии точности официально сертифицированного хронометра. Символом статуса Сверхточного Хронометра является зеленая печать, которая прилагается ко всем часам Rolex. Кроме того, ее наличие предполагает международную пятилетнюю гарантию на все модели.



