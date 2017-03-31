Часы Rolex Yacht-Master 40 Candy с разноцветными сапфирами и цаворитами

2017-03-31



Ролекс представляет новую инкрустированную версию Oyster Perpetual Yacht-Master 40 – превосходных часов для мореплавателей. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Эти часы из 18-каратного золота Everose с черным глянцевым циферблатом оснащены вращающимся в двух направлениях безелем, украшенным разноцветными сапфирами, зелеными цаворитами и бриллиантом треугольной формы на отметке 12 часов. Водонепроницаемые, точные и надежные, часы Yacht-Master 40 символизируют особую связь компании Ролекс с миром парусного спорта, зародившуюся еще в 1950-х годах. Эти часы оснащены инновационным браслетом Oysterflex из эластомера, разработанным и запатентованным компанией Ролекс.



Как и все часы Rolex, новая версия модели Yacht-Master 40 прошла сертификацию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, критерии которого были пересмотрены Ролексом в 2015 году, чтобы гарантировать исключительно высокую точность часов в ходе ношения. КОРПУС OYSTER, СИМВОЛ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ Корпус Oyster модели Yacht-Master 40, образец надежности, гарантирует водонепроницаемость до 100 метров. Корпусное кольцо характерной для модели формы изготовлено из цельного блока 18-каратного золота Everose. Рифленая задняя крышка герметично привинчена с помощью специального ключа, который открывает доступ к механизму часов только мастерам Ролекса. Заводная головка, дополненная запатентованной системой тройной герметизации Triplock и защищенная выступами, вырезанными в корпусном кольце, плотно завинчивается на корпусе, подобно люку подводной лодки. Стекло, изготовленное из сапфира и устойчивое к появлению царапин, снабжено линзой Cyclops на отметке 3 часов, которая улучшает читаемость даты. Абсолютно непроницаемый корпус Oyster модели Yacht-Master 40 надежно защищает находящийся в нем высокоточный механизм. КАЛИБР PERPETUAL 3135 В модели Yacht-Master 40 установлен калибр 3135 – механизм с автоматическим подзаводом, полностью разработанный и изготовленный Ролексом. Особая конструкция, качество и новаторские решения гарантируют его исключительную точность и надежность. Осциллятор – подлинное сердце часов – оснащен синей спиралью баланса Parachrom, запатентованной Ролексом и изготовленной из особого сплава. Спираль устойчива к воздействию магнитных полей и температурным колебаниям, а также в десять раз устойчивее к ударам и сотрясениям, чем обычная спираль. На ней установлена кривая Rolex, гарантирующая изохронность колебаний в любом положении. Калибр 3135 обладает модулем автоматического подзавода, осуществляемого с помощью ротора Perpetual, и его запас хода составляет около 48 часов. БРАСЛЕТ OYSTERFLEX И ЗАСТЕЖКА БЕЗОПАСНОСТИ Часы Yacht-Master 40 предлагаются с браслетом Oysterflex, разработанным и запатентованным компанией Ролекс. Этот браслет представляет собой уникальное сочетание прочности и надежности, присущих металлическим браслетам, с гибкостью, удобством и эстетическим совершенством, которые характеризуют браслеты из эластомеров. Такое редкое сочетание свойств объясняется тем, что сердцевина браслета представляет собой сверхэластичную металлическую пластину, покрытую высоко- технологичным эластомером черного цвета. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и высокой прочностью. Кроме того, браслет Oysterflex оснащен застежкой безопасности Oysterlock из 18-каратного золота Everose, предупреждающей любое случайное расстегивание. СЕРТИФИКАЦИЯ СВЕРХТОЧНЫЙ ХРОНОМЕТР Как и все часы Rolex, модель Yacht-Master 40 прошла сертификацию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, критерии которого были пересмотрены Ролексом в 2015 году. Этот уникальный статус свидетельствует о том, что часы успешно прошли комплекс испытаний, которые компания Ролекс проводит в своих собственных лабораториях на основе специально разработанных критериев, более строгих по сравнению с общепринятыми стандартами хронометрической точности. Для проверки показателей точности хода часов в процессе эксплуатации компания Ролекс тестирует часы в собранном виде, что позволяет гарантировать их исключительные характеристики в ходе ношения в том, что касается точности, водонепроницаемости, автоматического подзавода и запаса хода.



Средняя погрешность хода Сверхточного Хронометра Rolex после установки механизма в корпус составляет порядка -2/+2 секунды в день, что вдвое превышает критерии точности официально сертифицированного хронометра.



Символом статуса Сверхточного Хронометра является зеленая печать, которая прилагается ко всем часам Rolex. Кроме того, ее наличие предполагает международную пятилетнюю гарантию на все модели.



