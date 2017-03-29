Открыта регистрация участия в ралли классических автомобилей L.U.C Chopard 2017

2017-03-29



Открыта регистрация участников 15-го ежегодного ралли классических автомобилей L.U.C Chopard, которое состоится 4 июня. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



В этом году к зачетам в ралли, организованном при поддержке часовой и ювелирной компании Chopard, допускаются автомобили, произведенные не позднее 31 декабря 1976 года. В честь 15-летия заезда добавится новая категория экипажей — суперкары.



Ралли, отсчитывающее свою историю с 2003 года, не просто смотр редких автомобилей, а азартное соревнование на точность соблюдения заданного графика движения по определенному маршруту. Стартовавшим у ЦУМа автомобилям предстоит преодолеть ряд контрольных пунктов и, выполнив специальные задания, финишировать в «Барвиха Luxury Village». Победители состязания традиционно получат в награду хронометры из коллекции L.U.C. Кульминацией праздника в «Барвиха Luxury Village» станет церемония награждения и концерт на свежем воздухе.



Для участия в ралли необходимо пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте www.mercury.ru/luc или в кассах концертного зала «Барвиха Luxury Village».



4 июня 2017 года, в воскресенье, в Москве состоится 15-е ралли классических автомобилей L.U.C Chopard – ежегодное ралли ретромобилей, проходящее при поддержке легендарной часовой и ювелирной компании Chopard. Регистрация участников 15-го ралли классических автомобилей L.U.C Chopard заканчивается 28 мая.



Впервые уникальное ралли под эгидой Chopard состоялось в 2003 году и в этом году пройдет уже в пятнадцатый раз. Помимо ретромобилей, выпущенных не позднее 31 декабря 1976 года, в этом году в честь 15-летия заезда добавится новая категория экипажей – суперкары. Кроме того, в рамках мероприятия впервые будет представлена специальная модель часов L.U.C Time Traveler One “Moscow”, которая выпущена лимитированной серией из 15 экземпляров эксклюзивно для российского рынка.



Московское ралли не просто смотр редких автомобилей, а азартное соревнование на точность соблюдения заданного графика движения по определенному маршруту. Наряду с любителями раритетных автомобилей, в московском ралли соревнуются высококлассные гонщики, принимающие участие в таких международных заездах, как легендарное ралли Mille Miglia. Стартовавшим у ЦУМа автомобилям предстоит преодолеть ряд контрольных пунктов и, выполнив специальные задания, финишировать в «Барвиха Luxury Village». Победители состязания традиционно получат в награду хронометры из коллекции L.U.C. Кульминацией праздника в «Барвиха Luxury Village» станет церемония награждения и концерт на свежем воздухе.



Chopard уже более двадцати лет демонстрирует свою приверженность автомобильному миру. Компания является официальным хронометристом ралли Mille Miglia, Grand Prix de Monaco Historique, официальным спонсором аргентинского ралли 1000 Millas Sport, египетского Rallye des Pharaons, ежегодной встречи владельцев раритетных автомобилей в Санкт-Морице (British Classic Car Meeting), ретроралли в швейцарском Гштааде (Oldtimer Rally). Сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле известен как страстный коллекционер и истинный ценитель раритетных автомобилей. Он ежегодно приезжает в Москву, чтобы лично принять участие в ралли классических автомобилей L.U.C Сhopard.



История ралли классических автомобилей L.U.C Сhopard, начавшаяся в 2003 году, наполнена интересными фактами и объединяет редкие образцы автомобилестроения. Маршрут первого ралли, вскоре ставшего традиционным для весенней Москвы, проходили всего 11 ретромобилей, старейший из них — Auburn Speedster Boattail 1929 года. Весной 2004 года в состав экипажа сопрезидента Chopard Карла-Фридриха Шойфеле вошел один из самых титулованных гонщиков планеты — Джеки Икс, шестикратный победитель 24-часовых гонок в Ле-Мане и двукратный вице-чемпион «Формулы-1». Ралли 2006 года стало, пожалуй, самым сложным: проходить маршрут пришлось в условиях сильнейшей непогоды, однако это не сломило волю участников к победе и с трассы не сошел ни один экипаж. Заезд 2010 года собрал рекордное количество автомобилей: по маршруту проследовал 121 олдтаймер. В 2012 году в честь 10-летия московского ралли компания Chopard представила специальную модель часов L.U.C 1937 Classic — "Moscow Classic Rally 10th Anniversary". Ралли 2013 года примечательно машинами, интересными как с технической, так и с исторической точки зрения: Rolls-Royce Silver Cloud III, принадлежавший Жаклин Кеннеди, Mercedes-Benz Владимира Высоцкого, а также первый в мире электромобиль Waverly Electric 1913 года выпуска. В 2014 году было принято решение о переносе старта ралли к ЦУМу. В заезде участвовали два столетних олдтаймера, выпущенные в 1914 году: Renault EF и Локомобиль Модель 48. В 2015 году специально на ралли L.U.C Chopard в Москву был привезен легендарный Bentley Blower, незадолго до этого отметивший свое 85-летие участием в одной из самых известных гонок раритетных автомобилей — Mille Miglia. Ралли 2016 года было приурочено сразу к двум юбилеям: 20-летию часовой мануфактуры L.U.C во Флерье и 40-летию коллекции Chopard Happy Diamonds. Старейшими в этом заезде стали Renault EF и Mercedes Benz 22/50 Faeton 1914 года выпуска.



