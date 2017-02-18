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Шоу Валентина Юдашкина 8 марта

Шоу Валентина Юдашкина 8 марта

2017-02-18

Кутюрье обращается к теме 20-х годов прошлого столетия, к эпохе ар-деко, ознаменовавшихся расцветом моды, роскоши и шика под аккомпанемент заводного джаза и ритмы чарльстона.

В его коллекции «Золотой век» представлены уникальные коктейльные и вечерние платья, с драпировками, объемными и расклешенными юбками, а также блузы, жилеты, пальто, брючные костюмы с удлиненными жакетами. Причем брюки кутюрье предлагает, как облегающие, так и широкие, расшитые россыпью камней, бусинами, бисером и декорированные мерцающими стразами.

Особое место в коллекции занимают вышивка и декор.Они дополняют роскошные ансамбли маэстро Юдашкина и расставляют трендовые акценты. Геометричные линии и орнаменты, вдохновленные эпохой ар-деко: изысканные хризантемы, журавли, пагоды, бахрома из стекляруса, украшающие изящные костюмы коллекции, создают неповторимую атмосферу шика, блеска и элегантности. Также, в отделке используются страусовые перья: ими декорированы платья и жакеты.

Валентин Юдашкин делает ставку на нежную пудровую гамму. В коллекции представлены оттенок жемчужной пудры, розовый, платиново-золотистый, голубой, серый, лимонный и мятный цвета. Ансамбли выполнены из тафты, парчи, шелка, тюли, шифона, металлизированных тканей, сатин-дюшеса, крепа, пайеточной ткани и кружева. Сочетание эффектного декора, блестящих тканей со сдержанными цветами придает ансамблям особую утонченную изысканность, элегантность и роскошь.

Показ эксклюзивных моделей мастера, по традиции, дополнят выступления лучших музыкальных исполнителей российской сцены, создав неповторимую атмосферу красоты и стиля светского вечера на главной площадке страны.

В праздничном шоу принимают участие: Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Валерия, Игорь Крутой, Александр Буйнов, Николай Басков, Любовь Успенская, Олег Газманов, Стас Михайлов, Ани Лорак, Нюша, Михаил Бублик, Жасмин, Зара, Глюкоза, Арт-группа «SOPRANO Турецкого», Анжелика Агурбаш, Елена Север, группа «Queens», группа «Республика».




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Анонсы Бренд: Валентин Юдашкин







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