Тест-драйв Rolls-Royce в Куршевеле

2017-02-18



Более двадцати участников клуба АВИЛОН Аура воспользовались блестящей возможностью попробовать новинки от лучшего английского автомобильного производителя.



Тест-драйв прошел в одном из самых роскошных заведений Куршевеля –в греческом ресторане Nammos, давно занявшим лидирующие позиции на Миконосе и с начала января открывшим двери для поклонников лыжного спорта на одном из склонов французских Альп.



Парк тестовых автомобилей был поистине впечатляющим. Обновленное купе Wraith 2017 модельного года, роскошный кабриолет Dawn в изысканном сочетании вишневого кузова и темно-шоколадного салона с отделкой редчайшей породой дерева - Черная Мимоза. Также туда вошли последние произведения легендарного Bespoke подразделения Rolls-Royce. Два темных альтер-эго марки – великолепные седаны Ghost Black Badge с карбоновой отделкой интерьера и ярко-синим салоном Cobalt Blue.



Однако, фаворитом русских гостей стал Dawn из лимитированной коллекции Inspired by Fashion (вдохновленный модой). Белоснежный автомобиль с красной крышей из кашемира и шелковыми элементами в отделке не оставил равнодушными ни гостей АВИЛОН, ни местных жителей. Кстати сказать, один из таких автомобилей встретит своего первого русского владельца уже в апреле этого года в Авилон.



Выездные тест-драйвы Rolls-Royce уже не первый год проходят на самых фешенебельных курортах всего мира. Летом 2017 «must go» участников Авилон Аура станут Ибица, Марбелья и Сардиния.



