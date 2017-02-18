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Выставка головных уборов, сырья и аксессуаров CHAPEAU 2017

Выставка головных уборов, сырья и аксессуаров CHAPEAU 2017

2017-02-18

На это грандиозное мероприятие съедутся более 300 участников: производителей и дизайнеров; 10 000 гостей-экспертов, байеров (оптовых покупателей) из множества регионов России и зарубежья.

Гости смогут увидеть необычные новаторские дизайны модных шляпок на самый изысканный вкус. В этом году CHAPEAU2017 представит: авторские дизайны всевозможных головных уборов, изделия из кожи и меха, современные аксессуары и одежду.

CHAPEAU 2017 специализированная выставка, где вы встретите уникальные головные уборы высокого качества и дизайна. Организаторы внимательно отбирают участников выставки и дизайнеров на показы мод при помощи авторитетного жюри и специалистов мира моды, которые также являются судьями ежегодных модных конкурсов, проходящих на выставке.

Высокий стиль, мастерство, художественный вкус и воображение позволяют участникам выставки создавать абсолютно неповторимые изделия, которые станут, по-настоящему оригинальным и душевным, дополнением к любому гардеробу.

В программе мероприятия:

1. Конкурсы для производителей и дизайнеров
2. Презентация новых коллекций участников
3. Воркшопы и Мастер-классы
4. Тематическая фотозона
5. Фото и афтограф сессии
6. Бесплатная лотерея для всех посетителей




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







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