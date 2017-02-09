Выставка Кожи и Меха «LeShow 2017» пройдет с 29 по 31 мая в Москве

2017-02-09



Центральное отраслевое событие индустрии кожи и меха в России, выставка «LeShow» проводится ежегодно, начиная с 1997 года, и входит в шестерку профессиональных выставок в секторе кожи и меха в мировом масштабе.



Эта уникальная площадка предоставляет профессионалам возможность коммуникации с представителями торговли, стимулируя развитие российского и международного рынка меховых и кожаных изделий. Высокий статус мероприятия, его актуальность и авторитетность подтверждены сертификатом Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии UFI.



В 2016 году мероприятие посетили более 3 500 специалистов, 85% которых составили представители торговых сетей, магазинов, оптовых компаний, более 60% контрактов было заключено в рамках выставки. В 2017 году на выставке «LeShow» свою продукцию представят более 100 производителей из России, Турции, Италии, Германии, Пакистана, Украины, Греции и других стран.



Каждый год выставка становится знаковым событием не только в профессиональной среде, но и в фэшн-индустрии, так как интерес к роскошным, утонченным и стильным изделиям из кожи и меха не зависит от сезона и эпохи.



Решающую роль в создании атмосферы делового общения, обеспечения участников и гостей сервисом высочайшего уровня принадлежит организатору выставки, который работает над проведением международной бизнес площадки на протяжении всех 20 лет ее существования.



«LeShowMoscow» - один из наиболее успешных проектов в этом секторе легкой промышленности, которому всегда уделяется особенное внимание. Привлекая свой обширный опыт работы в выставочной индустрии, организаторы продумывают до мелочей все аспекты организации мероприятия: от насыщенной деловой и программы до незабываемого, фантастического шоу-показа лучших изделий из кожи и меха.



В разносторонней программе выставки представлены практически все аспекты современной кожевенно-меховой индустрии:

● Одежда из кожи и меха

● Кожевенный и меховой полуфабрикат

● Головные уборы

● Обувь

● Аксессуары (сумки, ремни, перчатки, кошельки).



Для российской кожевенно-меховой индустрии «LeShow» остается центральной площадкой для поиска бизнес-контактов, заключения контрактов, знакомства с последними модными тенденциями и нестандартными творческими решениями, обсуждения актуальных проблем отрасли и продвижения новых технологий обработки кожи и меха.



