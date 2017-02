Модель MB&F HM7 Aquapod как «часы-медуза»

2017-02-07



Дизайн HM7 Aquapod, вдохновленный формой медузы, органично сочетается с ее механической начинкой: круговую вертикально ориентированную структуру венчает центральный парящий турбийон, от которого, словно волны от брошенного камня, расходятся индикаторы.



Модель HM7 Aquapod задумана как «часы-медуза», чем и объясняются ее биоморфные формы. Как и тело медузы, корпус Aquapod также подчинен принципу круговой симметрии. Медуза питается тем, что попадает в ее щупальца. HM7 получает энергию от ротора автоматического подзавода, оформление которого напоминает щупальца.



Роль мозга у медузы выполняет симметричное кольцо нейронов. Индикация часов и минут в модели Aquapod также расположена симметрично по кругу. Верхняя часть медузы напоминает зонт или купол. Модель HM7 Aquapod венчает эффектный парящий турбийон, который трансформирует энергию, получаемую от ротора, в индикацию времени.



«Щупальца» ротора вырезаны из цельной титановой заготовки. Их изготовление и отделка сопряжены с большими трудностями в силу трехмерной формы. Под «щупальцами» находится платиновый инерционный сектор, вращения которого обеспечивают высокоэффективный завод часов.



Наконец, керамический безель. Хотя часы Horological Machine N°7 и не являются дайверскими, в воде они чувствуют себя как дома, поэтому конструкторы MB&F дополнили их элементом, которым оснащены все уважающие себя часы для подводного плавания: безель, вращающийся в одном направлении. Однако, в отличие от всех существующих дайверских часов, безель Aquapod не прикреплен к корпусу, а вращается вокруг него, словно спасательный круг.











«Двигатель» HM7 с 72-часовым запасом хода, насчитывающий 303 составляющие, разработан в компании MB&F. Он имеет трехмерную сферическую форму, поэтому все его модули – от ротора снизу и заводного барабана до индикаторов часов и минут и парящего турбийона сверху – ориентированы концентрическим образом. Форма выпуклого сапфирового стекла перекликается с контуром колец индикации, которые представляют собой не простые плоские окружности со скошенными кромками, а математически выверенные сегменты сферической формы.



Наконец, как и большинство медуз, часы HM7 светятся в темноте, причем свечение исходит не только из индикаторов часов и минут, как это свойственно всем люминесцентным часам, но и из механизма, по окружности, освещая таким образом турбийон, а также по контуру ротора в обрамлении «щупалец», что позволяет любоваться его необычным вращением даже в темноте.



Модель HM7 Aquapod выпущена двумя лимитированными сериями: 33 экземпляра из титана степени 5 с синим безелем и 66 экземпляров из розового золота 18 карат 5N+ с черным безелем. HM7 Aquapod в деталях Источники вдохновения Идея «водных часов» родилась у Максимилиана Бюссера из воспоминаний о семейных каникулах у моря, во время которых он однажды впервые столкнулся с настоящей медузой. Хотя ничего драматического в том происшествии не было, оно стало тем зерном, которое впоследствии дало всходы в виде концепта трехмерных часов, получающих энергию при помощи щупалец. Общий вид модели Horological Machine N°7 был определен довольно быстро, однако ее детальная разработка заняла много лет. Не исключено, что именно в силу столь долгого периода разработки HM8 увидела свет раньше HM7. Механизм В модели HM7 Aquapod применены самые современные технологии, однако сама концепция часового механизма с трехмерной круговой архитектурой появилась еще в XIX веке и применялась в карманных часах характерной формы, напоминающей луковицу. В то время как большинству часовых механизмов придают горизонтальную форму и стараются сделать их как можно более плоскими, детали механизма HM7 ориентированы вертикально. Механизм HM7 полностью разработан собственными силами MB&F.



Ротор, заводной барабан, индикаторы часов и минут и парящий турбийон расположены концентрически вокруг центральной оси. Энергия передается от расположенного в самом низу ротора до парящего турбийона наверху посредством трансмиссий – энергетические импульсы поднимаются по ним, словно по лестницам.



Концентрическая архитектура сделала возможной индикацию часов и минут вокруг механизма, однако для этого потребовалось решить еще одну сложную техническую задачу: как крепить кольцевые индикаторы часов и минут столь большого диаметра? Решение было найдено через разработку керамических шарикоподшипников необычайно большого диаметра с очень низким коэффициентом трения. Сферические диски выполнены из алюминия и титана, в силу чего они обладают минимальным весом и максимальной прочностью.







Выбор в пользу парящего турбийона не случаен: конструкция классического турбийона предполагает наличие верхнего моста, из-за которого пришлось бы уменьшить размер дисков индикации, с неминуемым ухудшением читаемости показаний. Непрерывно вращающийся парящий турбийон, венчающий механизм, мгновенно притягивает внимание в светлое время суток, а в сумерках часы завораживают свечением трех панелей AGT Ultra (Ambient Glow Technology), расположенных по окружности внутри механизма, которые подсвечивают турбийон.



«Щупальца» ротора автоподзавода вырезаны из цельной титановой заготовки. Эти изогнутые трехмерные элементы крайне сложны как в плане изготовления, так и отделки, в которой чередуются матовые и полированные поверхности. Тяжелый платиновый инерционный сектор, скрытый легкими титановыми щупальцами, обеспечивает высокоэффективный подзавод механизма HM7. Индикация Часы и минуты указываются двумя сферическими дисками из алюминия и титана, опирающимися на специально разработанные керамические подшипники большого размера.



В часовой и минутной разметке использован материал Super-LumiNova, благодаря чему они хорошо видны и в темноте. Метки нанесены вручную: напечатать их на изогнутых компонентах столь сложной формы просто невозможно. Корпус Корпус HM7 Aquapod напоминает сэндвич: два купола из сапфирового стекла, между которыми помещен металлический корпус. Между корпусом и окружающим его керамическим безелем, вращающимся в одном направлении, расположены две коронки: левая служит для завода механизма (при необходимости), правая используется для настройки времени. Эргономичный дизайн крупных коронок продуман таким образом, чтобы их можно было вращать даже влажными руками.



Для более притягательного эффекта цифры и маркеры сначала выгравировали лазером на изогнутом керамическом безеле, а затем заполнили металлизированным титаном. После этого кольцо было полностью отполировано до блеска.



Ремешок из гравированного каучука, используемого в авиации, хорошо дополняет стиль часов HM7 Aquapod, которые прекрасно сочетаются как с майкой и джинсами, так и с купальным костюмом. Медуза Медузы имеют прозрачное студенистое тело и, как и человек, по большей части состоят из воды. Медуза является самым древним из известных нам многоклеточных животных нашей планеты – намного более древним, чем динозавры. Уникальная особенность медузы заключается в распределенной организации нервной системы: вместо центрального мозга она имеет кольцо нейронов, которое управляет всей ее нервной деятельностью. Медузы характеризуются высокой тактильной чувствительностью, они способны видеть и передвигаться в воде.



Медузу легко клонировать: если ее разрезать на две части (но лучше, конечно, не пробовать), они трансформируются в двух генетически идентичных медуз. Медузы уже побывали в космосе: в 1991 году космический челнок «Колумбия» взял на орбиту несколько медуз. В ходе эксперимента было установлено, что они могут успешно размножаться и в условиях невесомости.



Медузы светятся, причем порой это поистине восхитительное зрелище. Разные виды используют фосфоресценцию, люминесценцию или биолюминесценцию для привлечения добычи или отпугивания хищников. Преимущество светящихся щупалец заключается в том, что они зрительно значительно увеличивают размер этого довольно маленького животного







HM7 Aquapod – технические характеристики Лимитированные серии из титана степени 5 с синим безелем и розового золота 18 карат 5N+ с черным безелем – обе с синими люминесцентными элементами. Механизм Трехмерная вертикальная архитектура, автоподзавод, разработка и производство MB&F

Центральный парящий 60-секундный турбийон

Запас хода: 72 часа

Частота баланса: 2,5 Гц /18 000 полуколебаний

Трехмерный вращающийся ротор из платины и титана

Количество компонентов: 303

Количество камней: 35 Функции/индикаторы Часы и минуты отображаются при помощи двух сферических дисков из алюминия и титана, вращающихся на керамических подшипниках увеличенного размера Вращающийся в одном направлении безель для измерения истекшего времени Цифры, метки и сегменты по краям ротора из материала Super-LumiNova Три светящиеся панели AGT Ultra (Ambient Glow Technology) по периметру парящего турбийона Две заводные коронки: левая для завода, правая для установки времени Корпус Сферическая конструкция Материал: лимитированные серии из титана степени 5 или розового золота 18 карат 5N+

Размеры: 53,8 мм x 21,3 мм

Количество компонентов: 95

Водонепроницаемость: 50 м / 5 атм Сапфировые стекла Верхнее и нижнее сапфировые стекла имеют двустороннее антибликовое покрытие Ремешок и застежка Каучуковый браслет из упругого фтороуглерода FKM 70 Shore A с раскладывающейся застежкой из того же материала, что и корпус. «Друзья», участвовавшие в проекте HM7 Aquapod Концепция: Максимилиан Бюссер / MB&F

Дизайн: Эрик Жиру / Through the Looking Glass

Техническое и производственное руководство: Серж Крикнофф / MB&F

Научные исследования и опытные разработки: Гийом Тевенен и Рубен Мартинес / MB&F

Разработка механизма: Рубен Мартинес / MB&F

Корпус: Паскаль Келоз / Oreade

Сапфировые стекла: Себастьен Сансю и Грегори Эссерик / Sebal

Станочная обработка колес, осей и трибов: DMP / AZUREA / BANDI

Пружины: Ален Пелле / Elefil Swiss

Турбийон: Доминик Лопер / Precision Engineering

Колеса: Патрис Парьетти / MPS Micro Precision Systems

Ротор из титана: Марк Болис / Systech analytics

Платины и мосты: Родриг Бом / Damatec и Бенжамен Синьу / AMECAP

«Загадочный» ротор подзавода из титана/платины: Дени Вилар / Cendres et métaux

Ручная отделка деталей механизма: Жак-Адриян Роша и Дени Гарсиа / C.-L. Rochat

Сборка механизма: Дидье Дюма, Жорж Вейзи, Анн Гитер, Эммануэль Мэтр и Анри Портебёф / MB&F

Станочная обработка: Ален Лемаршан и Жан-Батист Прето / MB&F

Контроль качества: Сириль Фалле / MB&F

Послепродажное обслуживание: Тома Имберти / MB&F

Застежка: Доминик Манье и Бертран Жёне / G&F Châtelain

Заводные коронки: Жан-Пьер Кассар / Cheval Frères

Антибликовое покрытие на сапфировых стеклах: Жан-Мишель Пеллатон / BLOESCH

Циферблаты (диски часов и минут): Маурицио Червелери / Natéber, Аврора Амараль Морейра / Panova и Себастьен Пароз / Swissmec

Ремешок: Тьери Роньон / Valiance

Презентационный футляр: Оливье Бертон / ATS Atelier Luxe

Логистика и производство: Давид Лами и Изабель Ортега / MB&F



Информационное и рекламное обеспечение: Чаррис Ядигароглу, Виржини Мейлан и Жюльет Дюрю / MB&F M.A.D.Gallery: Эрве Эстьен / MB&F

Продажи: Сунита Дхарамсей, Патрисия Лёпелетье и Филип Огль / MB&F

Графический дизайн: Самюель Паскье / MB&F, Адриен Шульц и Жиль Бондалла / Z+Z

Фото часов: Маартен ван дер Энде

Портретные снимки: Режис Голе / Federal

Вебмастера: Стефан Бале / Nord Magnétique, Виктор Родригес и Матиас Мунц / Nimeo

Видео: Марк Андре Дешу / MAD LUX

Тексты: Ян Скеллерн / Quill & Pad MB&F – Генезис концепт-лаборатории В 2015 году MB&F, первая в мире лаборатория, специализирующаяся на создании концепт-часов, отпраздновала свой 10-летний юбилей. За эти10 лет непрерывного творчества было разработано 11 уникальных калибров, которые легли в основу «Часовых машин» (Horological Machine) и «Исторических машин» (Legacy Machine), восторженно встреченных ценителями и обеспечивших бренду MB&F всеобщее признание.



В 2005 году, после 15 лет работы на руководящих постах престижных часовых марок, Максимилиан Бюссер оставил должность управляющего директора в компании Harry Winston и основал бренд MB&F – Maximilian Büsser & Friends. MB&F представляет собой творческую микротехнологическую концепт-лабораторию, которая ежегодно объединяет талантливых профессионалов часового дела с целью проектирования и создания радикально новых концептуальных часов, выпускаемых небольшими сериями. В команды разработчиков входят специалисты, которых Бюссер высоко ценит и с которыми ему приятно работать.







В 2007 году компания MB&F выпускает первую «Часовую машину» – HM1. Ее скульптурный объемный корпус и эффектно декорированный «двигатель» (механизм) задают стандарты для последующих версий: HM2, HM3, HM4, HM5, HM6, HM8 и HMX. Эти уникальные разработки можно назвать машинами, показывающими время, хотя эта функция не является их прямым предназначением.



В 2011 году компания MB&F представляет коллекцию «Исторических машин» с корпусом круглой формы. Эти более классические – по меркам MB&F – модели отдают должное традициям часового мастерства XIX века и представляют собой современную интерпретацию сложных часовых механизмов, рожденных в руках величайших часовщиков прошлого и ставших сегодня предметами искусства. За моделями LM1 и LM2 последовала LM101 – первая «машина» MB&F, оснащенная часовым механизмом собственной разработки. В 2015 году увидела свет модель Legacy Machine Perpetual с полностью интегрированным вечным календарем. MB&F поочередно выпускает экстравагантные варианты «Часовых машин» и новые экземпляры «Исторических машин», навеянные богатым прошлым часового дела.



Помимо «Часовых машин» и «Исторических машин», MB&F совместно со швейцарским производителем музыкальных шкатулок Reuge создала три фантастические «Музыкальные машины» (MusicMachine 1, 2 и 3), а также в сотрудничестве с l’Epée 1839 выпустила необычные настольные часы в форме космической станции (Starfleet Machine), паука (Arachnophobia) и трех роботов (Melchior, Sherman and Balthazar). В 2016 году MB&F совместно с компанией Caran d’Ache создала механический пишущий инструмент Astrograph в форме ракеты.



Достижения компании и ее креативный дух были не раз отмечены престижными наградами. Творения MB&F четыре раза удостаивались премии на престижном часовом конкурсе grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Так, в 2016 году модель LM Perpetual стала победителем в номинации «Лучшие часы с календарем». В 2012 году Legacy Machine N°1 получила приз зрительских симпатий (по результатам голосования поклонников часового искусства) и первый приз в категории «Лучшие мужские часы» (по результатам голосования профессионального жюри). На Гран-при 2010 года часы HM4 Thunderbolt одержали победу в номинации «Лучшая концепция и дизайн». В 2015 году за модель HM6 Space Pirate бренд MB&F получил премию Red Dot: Best of the Best – главную награду международного конкурса Red Dot Awards.