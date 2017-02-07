Часы-трансформер URWERK UR-T8

2017-02-07



Престижный и нестандартный часовой дом URWERK сегодня представляет свою новую модель UR-T8 – уникальное произведение, которое, возможно, в очередной раз кардинально изменит ваше представление о наручных часах.



UR-T8, выпущенный специально к 20-летнему юбилею бренда, – первые «часы-трансформер» URWERK. Ряд несложных действий, выполняемых в определенной последовательности, позволяет разблокировать корпус часов. Лишившись фиксированного соединения с дугой, на которой он крепится, корпус становится подвижным, может вращаться и возвращается в исходное стационарное положение с помощью металлической защелки. В результате этих манипуляций указатель времени оказывается под титановым щитком, и UR-T8 трансформируется в некий таинственный объект на вашем запястье. Благодаря его своеобразной форме и дизайну невозможно представить себе, что перед вами наручные часы.



Нажмите снова на две кнопки на безеле, чтобы высвободить механизм, переведите корпус в вертикальное положение, поверните его вокруг своей оси на 180° и вернитесь к базовой концепции наручных часов, защелкнув корпус на дуге крепления.



Эта модель знакомит вас с новой версией указателя времени с «блуждающим часом» в исполнении URWERK – самым интуитивным способом индикации времени. 12 часовых делений, нанесенных на четыре сателлита, проплывают одно за другим перед минутной шкалой, обеспечивая одновременно цифровую и аналоговую индикацию. Это наиболее объемный и сложный механизм карусели, когда-либо создававшийся в URWERK. Каждый сателлит установлен на карусель, которой управляет так называемая мега-карусель. Весь этот механизм, состоящий из рубинов, зубчатых колес и винтов, приводится в движение сложным планетарным ангренажем, заставляя его выполнять тщательно отрежиссированный танец.



Другая уникальная техническая особенность URWERK – система автоподзавода. Это позолоченная турбина, соединенная с ротором и обеспечивающая постоянный линейный подзавод UR-T8.



Для дизайнера и соучредителя URWERK Мартина Фрая наручные часы приглашают вас к диалогу, апеллируя к вашим чувствам: зрению и осязанию. Вы не просто носите часы UR-T8, вы сливаетесь с ними. «Наш UR-T8, конечно, напоминает Reverso, но мы разобрали эту концепцию на составляющие, чтобы создать оригинальную модель URWERK. UR-T8 обладает всеми нашими коронными атрибутами: заводной головкой замысловатой формы, нестандартным сапфировым стеклом, органично вписывающимся в корпус, а также рельефным рисунком на поверхности корпуса, к которому так и хочется прикоснуться, яркой индивидуальностью и легко узнаваемым визуальным почерком».



Сателлитный указатель времени – один из элементов яркого стиля URWERK, является плодом кропотливого труда часовых дел мастера и соучредителя этого часового дома Феликса Баумгартнера. «Наш UR-T8 является настоящей вехой в истории URWERK. Первые 20 лет нашей мануфактуры прошли под знаком «блуждающего часа». Теперь наступает время взяться за написание последующих глав в нашей истории. Ведь существует так много неизведанных областей, нереализованных желаний. Пришла пора перевернуть страницу, и этот шаг мы хотим сделать красиво и стильно».



Модель UR-T8 – истинное олицетворение этой концепции, доступна в первой серии из 60 экземпляров в натуральном титановом исполнении или с покрытием PVD черного цвета. Технические характеристики UR-T8 Механизм Калибр:UR 8.01 механический, с автоподзаводом

Баланс: Однометаллический

Частота: 28 800 пк/ч, 4 Гц

Пружина баланса: Плоская

Энергия: Одинарный барабан

Запас хода: 50часов

Система подзавода: Вращающийся в одном направлении ротор, регулируемый турбиной

Отделка: Сатинирование, жемчужное зернение и обработка инструментом с алмазной головкой Характеристики Сателлитное усложнение с модулями вращения часов/минут, установленными на планетарной системе зубчатых колес Корпус Корпус-трансформер из титана 5 класса

Размеры: 60,23 мм х 48,35 мм х 20,02 мм

Водонепроницаемость: 3 атмосферы



