«НИКА» создала эксклюзивные часы «Время чемпионов»

2017-02-04



В честь этого знаменательного события мастера бренда НИКА Exclusive создали настоящий шедевр ювелирного искусства – золотые часы «Время чемпионов» c фигурным механизмом, ассоциирующимся с орнаментальным творчеством на льду.



В фигурном катании, как и в хороших часах, в равной степени важны техническая и эстетическая стороны. В этом спорте мало вычерчивания заданной фигуры – нужно, чтобы движения фигуриста были свободны, изящны, чтобы не ощущалась сложность выполняемой фигуры, ведь чем непринужденнее держится спортсмен, тем выше оценивается его работа. Так и в часах: чем легче и воздушнее смотрится обнаженный «кружевной» механизм, тем выше ценится работа мастера. Ювелирные часы «Время чемпионов» – лучшее тому подтверждение. Массивный золотой корпус и сапфировое стекло с обеих сторон надежно защищают механизм, виртуозно скелетонированный мастерами бренда НИКА Exclusive. Так же, как и талантливый фигурист, часы должны обладать несбиваемым чувством ритма и точностью исполнения каждого шага. Поэтому при создании эксклюзивной серии «Время чемпионов» мастера НИКИ отдали предпочтение швейцарскому калибру ETA 6498 с ручным подзаводом.



На циферблате изображена пара фигуристов, которые скользят по льду и обращают свой взор к импровизированной публике, встречающей их восторженными возгласами. Гравировка выполнена вручную, поэтому на ней можно рассмотреть даже такие мельчайшие детали, как выражения лиц спортсменов и складочки на их костюмах. Если приглядеться, то в этих фигуристах можно разглядеть знаменитую пару Климова-Пономаренко. Они стали советскими чемпионами в танцах на льду на Олимпиаде в Югославии в 1984 году и затем еще прочнее закрепили свой титул, оставаясь на пьедестале на двух последующих Играх в Канаде и Франции (1988 и 1992 гг.). Марина Климова и Сергей Пономаренко прошли тернистый, но, безусловно, красивый славный путь от бронзы к золоту, став обладателями полного комплекта вожделенных медалей. Во время своих выступлений наши фигуристы заставляли огромную страну с замиранием сердца переживать весь спектр эмоций: трепет, грусть, волнение, изумление, восторг, радость, эйфорию… Такие моменты сплочают людей: болея за своих спортсменов на международных соревнованиях мы чувствуем свое единство, силу, мощь и плачем от счастья, преисполняясь гордостью за свою страну.



Часы «Время чемпионов» – это больше, чем аксессуар. Они символизируют дух патриотизма и все самое прекрасное, что создал человек, ведь фигурное катание – это сплав спорта и искусства. Для всех, кто помнит заслуги наши фигуристов на мировой спортивной арене, и тех, кто уверен, что лучшее еще впереди, для целеустремленных спортсменов и их неподражаемых тренеров, для романтиков и реалистов… Часы «Время чемпионов» от НИКА Exclusive созданы специально для вас!



