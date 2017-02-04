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ЧАСЫ

Женские часы CERTINA DS Podium Lady Automatic из розового золота

Женские часы CERTINA DS Podium Lady Automatic из розового золота

2017-02-04

Перед нами предстаёт настоящая леди, сочетающая в себе непреходящую классику и современный стиль города. Использование яркого перламутра на циферблате добавляет часам свежести и очарования. Внутри же часы оснащены высококачественным швейцарским автоматическим механизмом ETA нового поколения. Женственные во всех деталях, новые DS Podium Lady с римскими цифрами, заостренными часовой и минутной стрелками и безелем с PVD-покрытием из розового золота соединяют вневременную классику с современным дизайном.

Новые часы DS Podium Lady Automatic с изысканными элементами часов лаконично сочетают традиционную классику и современность, актуальную здесь и сейчас, а также обладают самым высоким уровнем точности благодаря автоматическому механизму ETA швейцарского производства.

Часы находятся в изящном корпусе из нержавеющей стали 316L диаметром 29 мм, полностью полированном и увенчанном элегантным безелем с PVD-покрытием из розового золота. Часы отличаются идеальной визуальной гармонией с полированным пятирядным браслетом с двумя рядами звеньев с PVD-покрытием и складной кнопочной застежкой-«бабочкой». Сбалансированность дизайна подчеркивает элегантный, белый перламутровый циферблат с контрастными черными римскими цифрами и чёрными никелированными стрелками, защищенный сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием. Окошко даты расположено в положении «6 часов» для максимальной удобного прочтения времени. Модель DS Podium Lady Automatic – прекрасная комбинация вечной классики и лучших достижений современного часового искусства. Присутствие всех элементов фирменной концепции «DS» (Double Security / Двойная Защита) подтверждено соответствующей монограммой на заводной головке. Модель DS Podium Lady Automatic обладает водонепроницаемостью до давления 10 бар (глубины 100 м) и представлена целым рядом различных вариантов исполнения.

Технические характеристики

Механизм: Автоматический ETA 2671 швейцарского производства
Часы-минуты-центральные секунды-дата

Корпус: Нержавеющая сталь 316L, полностью полированный
Безель с PVD-покрытием из розового золота
Диаметр 29 мм

Циферблат: Белый перламутровый с чёрными римскими цифрами
Чёрные никелированные часовая, минутная и центральная секундная стрелки

Водонепроницаемость: До давления 10 бар (100 м)

Стекло: Сапфировое, с двусторонним антибликовым покрытием

Заводная головка: Аббревиатура «DS»

Ремешок/Браслет: Пятирядный браслет из нержавеющей стали с двумя рядами звеньев с PVD-покрытием
Складная кнопочная застежка-«бабочка».

Особенности: Элементы концепции DS (Double Security/Двойная Защита)

Артикул: C001.007.22.113.00




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Часы







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