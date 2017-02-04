Бренд Ulyana Sergeenko презентует кутюрную коллекцию на Неделе высокой моды в Париже

2017-02-04



Персонажи древнего эпоса – ведьмы, птицы-сирены, зловещие змеи — получили новое прочтение и воплотились в образе сильной, роковой женщины. Муза коллекции словно сошла со снимков Хельмута Ньютона и Стивена Мейзела, чьи модели всегда выглядели соблазнительными и властными. Отсюда – сексуальные силуэты, четкие линии талии и плеч. Она недосягаемая и таинственная, вершит судьбы, обладает сверхъестественными способностями и сакральными знаниями. Героиня нового сезона легко меняет наряды, будто змея сбрасывает кожу и перевоплощается из жертвы в хищницу. Средой ее обитания стали городские дебри и кварталы, пришедшие на смену лесным чащам и непроходимым болотам.



Основные мотивы коллекции — язычество, фольклор, а также таинственная красота русского леса. Элементы колдовских обрядов отражены на тканях, расшитых бусинами в виде капель воды и крови. Грубые ожерелья, серьги и медальоны из бубенчиков с куриными лапками навеяны ведьмовскими амулетами. Языческий символ Змия, по преданиям наделенного защитными свойствами, проходит через всю коллекцию. Его изображение появляется в виде вышивки на корсетах, подолах платьев, воротниках; аксессуарах и обуви. Глаза магического существа стали деталью парных колец и украшением туфель.



Связанные с фольклором эстетические коды воспроизведены на тканях и материалах. Пестрые рисунки в традиционных красно-белых цветах, — дань древним народным костюмам и иллюстрациям Ивана Билибина к былинам и сказкам. Рисунок мифической птицы Гамаюна нанесен на рукава жакетов, сказочные лук и стрелы перенесены на елецкое кружево или сплетены из бисера, браслеты с множеством цепей напоминают железные кандалы Кощея Бессмертного.



Завораживающая природа русского леса, с его топкими болотами, мрачными озёрами и характерными растениями, также стала одной из отправных точек при создании коллекции. В виде боярышника, репейника, зверобоя, а также нежных цветов лилий и роз выполнены рисунки многосложной вышивки, а карманы на пиджаках и чашечки корсетов сделаны в форме кувшинок. Переплетения соломы имитируют сухие ветви, желтые детали на ткани — смолу на дереве, а узелки вязки на сумках — рыболовные сети.



Образ коварной искусительницы с минималистичными укладками в духе супермоделей 90-х и макияжем с широкими стрелками для Ulyana Sergeenko создали стилисты Орландо Пита, Вал Гарланд и команда визажистов M.A.C. PRO team.



В коллекции использованы тафта; бархат; сетка; перья; соломенное плетение; мех; плащевка; трикотаж; японская тесьма; пайетки; вышивка из кусочков меха. Использованы максимально приближенные к натуральным оттенки коричневого, зеленого, красного, желтого и синего, а также классические цвета – черный, белый, золотой.



