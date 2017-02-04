Театр «Гоголь-центр» отметил день рождения

2017-02-04



Особенно трогательным и душевным вечер сделала церемония вручения специальных наград. Каждый год Кирилл Серебренников вручает сотрудникам театра уникальные значки «Гоголь-центра», созданные российским брендом эксклюзивных аксессуаров и ювелирных изделий GOURJI. Причем награждают не только артистов. За особые заслуги могут отметить и гримера, и световика, и администратора. В этом году премии «Гоголь-центра» получили:



- Григорий Сазанков (главный администратор)

- Мария Селезнева (актриса театра)

- Ирина Выборнова (актриса театра)

- Евгений Кулагин (хореограф)

- Андрей Поляков (актер и музыкальный руководитель)

- Алла Демидова (за роль в спектакле "Ахматова. Поэма без героя")

- Чулпан Хаматова (за роль в спектакле "Мандельштам. Век волкодав")

- Помощники режиссера Анастасия Уваркова и Надежда Веселова

- Алексей Куляшин и Александр Суворов (работники слесарных мастерских)

- Софья Булычева (руководитель гримерного цеха)



А специальный приз от компании Rémy Martin получил режиссер Константин Богомолов, который в "Гоголь-центре" выступает в качестве артиста в спектакле "Машина Мюллер".



Завершили концерт и церемонию торжественным выносом на сцену торта от журнала L’OFFICIEL. Он был красным, как логотип «Гоголь-центра», вкусным и красивым (команда кондитеров French Cake постаралась на славу!)



Партнерами вечера стали: журнал L’OFFICIEL, интеллектуальный клуб 418, французский коньячный дом Rémy Martin, российский брэнд эксклюзивных аксессуаров и ювелирных изделий GOURJI. Цветы для лауреатов предоставил цветочный дом «Самсон Букет».



Жаль, что день рождения «Гоголь-центра» только раз в году! С нетерпением ждем пятилетие!



