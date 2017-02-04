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Театр «Гоголь-центр» отметил день рождения

Театр «Гоголь-центр» отметил день рождения

2017-02-04

Особенно трогательным и душевным вечер сделала церемония вручения специальных наград. Каждый год Кирилл Серебренников вручает сотрудникам театра уникальные значки «Гоголь-центра», созданные российским брендом эксклюзивных аксессуаров и ювелирных изделий GOURJI. Причем награждают не только артистов. За особые заслуги могут отметить и гримера, и световика, и администратора. В этом году премии «Гоголь-центра» получили:

- Григорий Сазанков (главный администратор)
- Мария Селезнева (актриса театра)
- Ирина Выборнова (актриса театра)
- Евгений Кулагин (хореограф)
- Андрей Поляков (актер и музыкальный руководитель)
- Алла Демидова (за роль в спектакле "Ахматова. Поэма без героя")
- Чулпан Хаматова (за роль в спектакле "Мандельштам. Век волкодав")
- Помощники режиссера Анастасия Уваркова и Надежда Веселова
- Алексей Куляшин и Александр Суворов (работники слесарных мастерских)
- Софья Булычева (руководитель гримерного цеха)

А специальный приз от компании Rémy Martin получил режиссер Константин Богомолов, который в "Гоголь-центре" выступает в качестве артиста в спектакле "Машина Мюллер".

Завершили концерт и церемонию торжественным выносом на сцену торта от журнала L’OFFICIEL. Он был красным, как логотип «Гоголь-центра», вкусным и красивым (команда кондитеров French Cake постаралась на славу!)

Партнерами вечера стали: журнал L’OFFICIEL, интеллектуальный клуб 418, французский коньячный дом Rémy Martin, российский брэнд эксклюзивных аксессуаров и ювелирных изделий GOURJI. Цветы для лауреатов предоставил цветочный дом «Самсон Букет».

Жаль, что день рождения «Гоголь-центра» только раз в году! С нетерпением ждем пятилетие!




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







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