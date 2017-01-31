Palazzo Empire – новые часы от Versace

2017-01-31



Представленная на показе женской коллекции Versace сезона весна-лето 2017 линия Palazzo Empire идеально гармонирует со всей гаммой аксессуаров итальянского модного дома этого сезона. Смелое и яркое трехмерное изображение головы Медузы как будто парит над центральной частью циферблата в знаменитой технике гильоше. Располагаясь между двумя стеклами, Медуза становится привлекающим взгляд акцентом на фоне сдержанного сияния самого циферблата. Внешнее кольцо безеля украшено традиционным греческим орнаментом в том же цвете, что и ремешок из мягкой и необыкновенно приятной на ощупь телячьей кожи.



Часы доступны в трех цветах с золотыми элементами (полностью белые, насыщенно черные или изысканно розовые), а также в элегантном исполнении полностью черного цвета.



Продажи стартуют в марте 2017 года. Техническая информация: Корпус: Золото IP



Диаметр 39 мм



Верхнее кольцо безеля c греческим орнаментом Водонепроницаемость: 50 м / 5 ATM Механизм: Кварцевый (Ronda 762) Циферблат: Белый, черный или розовый в технике гильоше; логотип бренда на 12 часов, 3D изображение головы Медузы в центре Ремешок: Белая, черная или розовая телячья кожа, застежка-бабочка.



