Palazzo Empire – новые часы от Versace

Представленная на показе женской коллекции Versace сезона весна-лето 2017 линия Palazzo Empire идеально гармонирует со всей гаммой аксессуаров итальянского модного дома этого сезона. Смелое и яркое трехмерное изображение головы Медузы как будто парит над центральной частью циферблата в знаменитой технике гильоше. Располагаясь между двумя стеклами, Медуза становится привлекающим взгляд акцентом на фоне сдержанного сияния самого циферблата. Внешнее кольцо безеля украшено традиционным греческим орнаментом в том же цвете, что и ремешок из мягкой и необыкновенно приятной на ощупь телячьей кожи.
Часы доступны в трех цветах с золотыми элементами (полностью белые, насыщенно черные или изысканно розовые), а также в элегантном исполнении полностью черного цвета.
Продажи стартуют в марте 2017 года.
Техническая информация:
Корпус:
Золото IP
Диаметр 39 мм
Верхнее кольцо безеля c греческим орнаментом
Водонепроницаемость:
50 м / 5 ATM
Механизм:
Кварцевый (Ronda 762)
Циферблат:
Белый, черный или розовый в технике гильоше; логотип бренда на 12 часов, 3D изображение головы Медузы в центре
Ремешок:
Белая, черная или розовая телячья кожа, застежка-бабочка.
В рамках Недели Моды в Милане состоялся показ коллекции Versace сезона весна-лето 2017. Дефиле примечательно не только потрясающей, яркой коллекцией, но и участием топовых моделей мирового значения: Ирины Шейк, Наташи Поли, Адрианы Лимы, Даутцен Крез, Наоми Кэмпбелл. И многих других.