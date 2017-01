Adidas by Stella McCartney представляет коллекцию весна-лето 2017

2017-01-31



Adidas by Stella McCartney открывает новый сезон с весенне-летней коллекцией. Сочетание передовых спортивных технологий и дизайна от Стеллы МакКартни вдохновляют женщин на новые вызовы и креативный подход к спорту.



«Каждый предмет этой коллекции создан для современной девушки. Она успешна и ведёт активный образ жизни. Работая над линейкой Adidas by Stella McCartney весна-лето 2017, мы хотели вдохновить женщин на новые свершения. И, где бы они не находились, какими бы эти вызовы ни были, новая технологичная и стильная коллекция позволит девушкам всегда чувствовать себя на высоте», – сказала Стелла МакКартни.



Линейка Adidas by Stella McCartney,созданная как для высокоинтенсивных, так и для восстановительных тренировок,отдаёт дань уважения женщинам, которые готовы пробовать новое, ставить цели и идти к ним. Тренинг Adidas by Stella McCartney включает в себя линейку тренировочной одежды, созданной для активных занятий. Новая коллекция обеспечивает одновременно свободу движения и непревзойдённую поддержку, будь то высокоинтенсивная тренировка или йога. Яркие принты, женственные вырезы, сетчатые вставки и защита от ультрафиолетовых лучей делают линейку Adidas by Stella McCartney идеальным выбором для занятий на открытом воздухе.



Ключевые предметы коллекции – майка и леггинсы TrainingMiracleSculpt, которые действуют как корректирующее бельё, формируя силуэт «песочные часы» и обеспечивая компрессионную поддержку. Завершает лук кроп-топ Train.



В этом сезоне коллекция уделяет особое внимание восстановительным тренировками представляет леггинсы TrainRecovery, материалы и технологии которых позволяют оптимизировать каждую спортивную сессию. Их дополняет топ ClimaLite Seamless Mesh и шлёпанцы Recovery Slide. Бег Отводящая влагу лёгкая дышащая ткань Sprintweb в новой беговой линейке создана специально для того, чтобы девушка могла сосредоточиться на результате, не отвлекаясь на мелочи. Обеспечивающие высочайший уровень комфорта при повышении температуры леггинсы ClimaLiteSprintweb с бело-серым цветочным принтом дополнены компрессионными вставками, точечно поддерживающими мышцы. Леггинсы идеально сочетаются с майкой, созданной из лёгкой ткани Adizero с цветочным узором.



Футболка RunUltra,леггинсы RunLong и кроссовки UltraBOOST позволят создать запоминающийся летний образ. Технология BOOST возвращает энергию при каждом шаге. Образ может быть дополнен кепкой, полностью выполненной из светоотражающего материала, и поясом для бега, идеально подходящим для того, чтобы положить в него телефон, ключи и энергетический батончик. Плавание Облегающий силуэт и внимание adidas к деталям позволят девушкам достичь максимальной скорости в воде. Предметы коллекции дополнены элементами, устойчивыми к хлорке, и элегантными вырезами.Костюм для плавания ZIP станет ярким всплеском цвета в воде, вдохновляя женщин на новые рекорды, а дышащая водоотталкивающая куртка ClimaStorm идеально подойдёт для того, чтобы надевать её между заплывами. Йога Одежда для йоги из ткани ClimaLite позволяет чувствовать себя комфортно во время занятий и оставаться стильной. Созданные для того, чтобы девушка могла сконцентрироваться на асанах, бесшовные облегающие предметы одежды обеспечивают свободу движения и поддержку. Стильные тональные градиенты и манящие цветочные принты подчёркивают естественную красоту. Бра YogaSeamless и леггинсы Ultimate вместе с курткой Flower станут идеальным выбором для девушек, занимающихся йогой. Сайклинг Девушки, которые занимаются велоспортом на улице или сайклингом в зале, оценят ультралёгкую одежду Adizero с технологией ClimaCool, обеспечивающей улучшенную вентиляцию. Майка Adizero с сетчатой вставкой на спине и принтом в полоску дополнена шортами Cycling. На предметах коллекции размещены светоотражающие элементы, улучшающие видимость спортсмена в тёмное время суток. Лёгкие перчатки помогут добиться лучших результатов, а кроссовки AdizeroTakumi в розовых и серых цветах способны вдохновить на высокие скорости.