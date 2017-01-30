Неделя Высокой Моды в Париже весна-лето 2017

2017-01-30



Неделя Высокой Моды в Париже сезона весна-лето 2017 ознаменовалась целым рядом культовых показов известных Домов Моды. Таинственный лес, ледяной лабиринт, королевский дворец, - это далеко не весь список превращений подиумов, где дефилировали модели Chanel, Dior, Givenchy, Ulyana Sergeenko, Ralph & Russo. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU Chanel



С легкой руки Карла Лагерфельда Гран-Пале превратился в зеркальный лабиринт, декорированный живимы розами и каллами. Центральным персонажем показа стала Лили-Роуз Депп, появившаяся в финале в нежно-розовом пышном платье. Большое внимание Маэстро Лагерфельд отвел цветочной тематике в своей коллекции. Зефирный объем, флористические вкрапления, усыпанные цветами подолы, - все это смотрится феерично и деликатно. В качестве декора использовались перья марабу, пайетки, жемчуг. Пышные рюши, драпировки, многослойность только приветствуется в сезоне весна-лето 2017. Центральное место в коллекции Chanel занимают твидовые костюмы, а также роскошные коктейльные наряды, которые мы еще не раз увидим на красных дорожках кинофестивалей. Christian Dior



Дизайнер Мария Кьюри устроила на парижском подиуме настоящую феерию и праздник женственности. Ее дебют для Дома Christian Dior оказался более чем просто успешным. Модным критикам понравились ее акценты на соблазнительности и сексуальности, при этом сдержанность и фирменный французский шик. Музей Родена превратился в таинственный лес, где дефилировали модели в струящихся макси-платьях. Особое внимание стоит обратить на обручи с длинными перьями. В качестве декора Мария Кьюри использовала фирменную вышивку ручной работы в стиле карт Таро. Givenchy



Кутюрная женская коллекция Givenchy была совмещена с мужским показом, что весьма положительно восприняли зрители. Вообще, мир моды переживает глобальные изменения, которые стирают грани гендерных и сезонных границ. Свой показ Тиши решил устроить в готическом стиле, в котором, собственно, и были выполнены ансамбли коллекции. 12 моделей продемонстрировали органичное сочетание аристократизма и готики, викторианских мотивов со средневековыми деталями. Многоярусные мантии с высокими драпированными воротниками, кружево, корсеты, плетеные кольчуги, платья со скульптурной отделкой буквально взорвали зал аплодисментами. Ulyana Sergeenko



Показ Ulyana Sergeenko на Неделе Высокой Моды в Париже украсили топовые модели – Наталья Водянова и Даутцен Крез. В зале Cirque Dhiver Bouglione были слышны звуки диких лесных зверей и грохот аплодисментов. Коллекции предрекают большой коммерческий успех, ведь практически все предметы гардероба приемлемы, если не для повседневных, то точно для праздничных мероприятий. Чего только стоят черные бархатные платья с открытыми плечами и акцентом на талии. Эффектные платья в пол, украшенные перьями марабу, и кристаллами, - лучшие ансамбли для коктейля и любого другого статусного мероприятия. Фирменный объем на бедрах в стиле Ульяны Сергеенко по-прежнему на пике популярности. Ralph & Russo



Коллекция британского Дома Моды Ralph & Russo – это настоящее феерия роскоши и вечерней элегантности. В качестве декора для макси нарядов были выбраны перья, кружево, длинные шлейфы заигрывающее шелестели по подиуму. Изюминкой коллекции Ralph & Russo стала настоящая королевская мантия. Lavender dress с соблазнительным разрезом и крупным бантом еще не один день будет сниться модницам. Твидовые черно-белые платья, расшитые золотыми нитями, органично сочетались с обувью на высоких устойчивых каблуках и миниатюрными crossbags. Показ Ralph & Russo стал одним из наиболее обсуждаемых ва рамках кутюрной Недели Моды, обогнав в этом даже Chanel и Dior!



