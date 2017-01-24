Показ коллекции Balmain осень 2017

2017-01-24



На Неделе Моды в Париже состоялся культовый показ Дома Моды Balmain сезона осень-зима 2017-2018. Мощный по своей энергетике показ курировал лично креативный директор Оливье Рустен, для которого основной целью дефиле было продемонстрировать мужскую и женскую сексуальность, органичное сочетание музыки и моды. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Саундтреком к показу была легендарная композиция Фредди Меркьюри «The show must go on», которая идеально передала настроение показа. В этом шоу гармонично переплеталась женская, мужская красота и очарование музыки.



Дизайнер вдохновлялся эпохой правления Генри VIII и средневековой модой, декларирующей любовь к закрытости и обильному декорированию. Дополнения в фирменном стиле Balmain «rock & heavy metall» смотрелись органично в сочетании с натуральной шерстью, кожей, замшей. Объемные свитера и толстовки гармонировали с узкими брюками и кожаными скинни. Верхняя одежда крупной вязки богато украшена кристаллами, бусами, аппликациями из золотых и серебряных нитей.



Присутствующие на показе отметили желание Оливье Рустена проводить модные параллели между модернизмом, неоклассицизмом и стилем ар-деко. На фоне геометричности форм и аппликаций разнофактурные ткани смотрелись дорого и эффектно. Безусловный акцент коллекции AW 2107-2018 Balmain на сексуальности – мужской и женской. Дизайнер филигранно справляется с капризными драпировками, россыпью холодного металла на мягких тканях, глиттером и соблазнительной сеткой.







Особенное внимание стоит уделить дубленкам Balmain, которые претендуют на титул «must have» сезона осень-зима 2017-2018. Объемные авиаторы из натуральной овчины цвета горячего шоколада смотрится дорого и брутально, в том числе, благодаря необработанным краям.



Куртки приталенного силуэта из натуральной кожи с глянцевым блеском органично сочетаются с черными карго, украшенными нашитыми карманами.



Обратите свой взор и на сияющие блеском и красотой мантии в стиле Генриха VIII. Кто бы мог подумать, что спустя несколько тысячелетий такие предметы гардероба будут доступны не только представителям королевской династии.



Стиль «милитари» по-прежнему будоражит умы и фантазию модников, и в коллекции Balmain он прослеживается в темно-зеленых комплектах (куртка + брюки), грубых ботинках с шнуровкой. По-прежнему в фаворе клетчатые дуэты – куртки и брюки для мужчин, а также жакеты и юбки для женщин.



Отдельно стоит отметить линейку одежды с узором «гусиная лапка» в классическом черно-белом и красно-черном исполнении. Брюки клеш в пол и удлиненные пальто жакетного типа из ткани с аппликациями, имитирующими чешую рептилий, - идеальный ансамбль для вечернего выхода в свет.



Коллекция пестрит неординарными сочетаниями тканей и узоров: графические черно-белые орнаменты красуются на пальто-пледах. Модные критики отмечают обилие темных оттенков и, соответственно, подтекст скорби, которая относится к глобальным потерям музыкантов ушедшего года.



После показа Оливье Рустен любезно пообщался с прессой и напомнил о грядущем выходе линейки аксессуаров Balmain. Новые сумки вошли в продемонстрированную коллекцию, и представляли собой объемные узелки из натуральной кожи и замши. По словам креативного директора Дома Моды Balmain, при создании аксессуаров они опирались на традиции кутюрного производства сумок. Аксессуарная линейка включает в себя три тематические коллекции. Первая посвящена светским мероприятиям и ночной жизни, вторая выпускается для поклонников офисных и сдержанных образов, а третья – более демократичная, вдохновленная современной активностью человечества в социальных сетях. В продажу аксессуары Balmain поступят летом 2017 года, но баеры уже собирают предзаказы.



