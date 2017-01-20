Тони Гаррн в рекламной кампании ELISABETTA FRANCHI
2017-01-20
В работах фотографа Джампаоло Сгура топ-модель предстает в образе элегантной и чувственной «звезды». Антураж выбран соответствующий: фешенебельная вилла, исполненная духом Голливуда.
80-е годы оживают в гедонистических пышных формах и женственных силуэтах. Смелые разрезы и глубокое декольте подчеркивают красоту женского тела, то обволакивая, то обнажая его, — напоминая знакомую
всем с детства игру «вижу — не вижу». Струящиеся линии и благородные оттенки слоновой кости и аквамарина контрастируют с золотом, глубоким черным цветом и традиционными для ELISABETTA FRANCHI анималистичными мотивами. Крупные кристаллы, броские объемные украшения и высокие каблуки — аллюзия на образ «сильной женщины» (Power Woman) 80-х. Образ, который Тони Гаррн интерпретирует со свойственным ей классом в новом, современном ключе.
В рекламном ролике раскрывается изысканный и роскошный дух коллекции сезона Весна/Лето 2017. Топ-модель, дерзкая и ироничная, прогуливается по комнатам шикарной виллы, то глядя на себя в зеркала, то устремляя полный решимости взгляд в объектив камеры. Образ женщины ELISABETTA FRANCHI, столь хорошо переданный героиней, — смесь раскованности, дерзости и уверенности в своей красоте.
Классические сумки и портфели из натуральной кожи всегда выглядят утонченно и, как хорошее вино, с годами становятся только лучше. Кожаные аксессуары всегда в моде, они символизируют хороший вкус своего владельца, а эта деталь ценится в любой авторитетной компании.