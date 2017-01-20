Тони Гаррн в рекламной кампании ELISABETTA FRANCHI

2017-01-20



В работах фотографа Джампаоло Сгура топ-модель предстает в образе элегантной и чувственной «звезды». Антураж выбран соответствующий: фешенебельная вилла, исполненная духом Голливуда.



80-е годы оживают в гедонистических пышных формах и женственных силуэтах. Смелые разрезы и глубокое декольте подчеркивают красоту женского тела, то обволакивая, то обнажая его, — напоминая знакомую всем с детства игру «вижу — не вижу». Струящиеся линии и благородные оттенки слоновой кости и аквамарина контрастируют с золотом, глубоким черным цветом и традиционными для ELISABETTA FRANCHI анималистичными мотивами. Крупные кристаллы, броские объемные украшения и высокие каблуки — аллюзия на образ «сильной женщины» (Power Woman) 80-х. Образ, который Тони Гаррн интерпретирует со свойственным ей классом в новом, современном ключе.



В рекламном ролике раскрывается изысканный и роскошный дух коллекции сезона Весна/Лето 2017. Топ-модель, дерзкая и ироничная, прогуливается по комнатам шикарной виллы, то глядя на себя в зеркала, то устремляя полный решимости взгляд в объектив камеры. Образ женщины ELISABETTA FRANCHI, столь хорошо переданный героиней, — смесь раскованности, дерзости и уверенности в своей красоте.



