Презентация коллекции PAL ZILERI осень-зима 2017-18 в Милане

2017-01-20



Чтобы подчеркнуть главную идею коллекции, Pal Zileri создал живую инсталляцию внутри исторического памятника Ротонда делла Безана (Rotonda della Besana), известного миланского архитектурно-паркового ансамбля, из швей-мастериц, кропотливо выполняющих несколько ключевых движений, благодаря которым создаются каждые предметы коллекции. Аутентичное слияние формы и функциональности, коллекция представляет собой неожиданные и роскошные комбинации цветов, рисунков и текстур.



Силуэты скроены изящно, по фигуре. Формальная строгость одно- и двубортных костюмов смягчается легкой шерстью и шелком в полоску. Костюмы сочетаются с шелковой водолазкой или же с хлопковыми рубашками с отделкой. Спортивная одежда - парки, полевые куртки, блейзеры и бесшовные термостойкие дутые куртки - переосмыслены на элегантный лад с помощью сарториальных приемов.



Четкая цветовая палитра создает теплые и гармоничные сочетания. Четыре ключевых темы – серый, черный и белый с вкрапленимяи золотистой горчицы; темно-зеленый с оттенками насыщенного апельсинового; светло- и темно-синий с точками пурпурного и алебастрово-белого; контраст винного и cланцево-серого и черного.



Выбор дорогих тканей максимально широк: узкая белая полоска, черно-белая клетка, глен плед, букле, клетка принц Уэльский, вельвет и шашечные эффекты, часто на крупных плетениях и жаккарде. Фаворит холодной погоды – овчина – добавляет немного лоска, украшая укороченные жакеты и капюшоны пальто.



Определенная концепцией Аван-Крафт. балансом экспертизы и инноваций, коллекция вдохновлена регионом Венето, где расположена штаб-квартира дома и где рождается мужская мода.



