Мужская коллекция Trussardi сезона Осень/Зима 2017-18
2017-01-17
Источником вдохновения послужили карты-таро, реминисценция к традициям и историческим корням, размышление о настоящем и попытка заглянуть в будущее.
Презентация состоялась в старинных залах галереи Пинакотеки Брера. На сцене театра профессиональные актеры олицетворяют актуальные мужские архетипы.
Новое прочтение классики: преобладание ассиметричных форм, светлых мягких тканей. Стильные тренчи дополнены воротниками из кожи питона. Элегантные пальто выполнены из шерсти и замши. Большинство моделей — из высокотехнологичного нейлона. Изделия из кожи подчеркивают мужественные силуэт.
Основной акцент — на кожаных материалах: модели из оленьей кожи выполнены в шоколадных и чернильных оттенках; песочный, темно-коричневый и культовый синий — для замши. Эмблема с изображением буквы «Т», увенчанная короной — неотъемлемый элемент коллекции.
Аксессуарный ряд представлен рюкзаками и сумками из натуральной кожи и классическими оксфордами.
В новом сезоне Осень/Зима 2017-18 прослеживается тесная взаимосвязь традиций и инноваций.
Классические сумки и портфели из натуральной кожи всегда выглядят утонченно и, как хорошее вино, с годами становятся только лучше. Кожаные аксессуары всегда в моде, они символизируют хороший вкус своего владельца, а эта деталь ценится в любой авторитетной компании.