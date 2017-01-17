В Милане состоялся показ новой коллекции Plein Sport 2017

2017-01-17



Спорт — это не только тренировки, это образ жизни, религия, страсть. Мир спорта — это дисциплина и сила воли, взамен вы получаете гармонию и баланс. В тренажерном зале нет конкуренции — есть только вы. Для того, что достичь успеха, необходимо сражаться, выйти из зоны комфорта. Тренажерный зал — не детская площадка, это поле битвы.



Plein Sport — первый в истории люксовый бренд спортивной одежды от дизайнера Филиппа Плейна. Новая коллекция включает мужскую и женскую коллекции, которые олицетворяют силу, готовность побеждать.



Перед зрителем — модное пространство, оно похоже на шикарный спортивный зал. В центре площадки тренируются бегуны и боксеры, по периметру — подиум. Райан Дойл, звезда паркура, выполнял смелые трюки.



Модели, среди которых присутствовали и профессиональные спортсмены, выступали под мотивационные речи приглашенного спикера.



Яркие свитшоты с принтами, бомберы, пуховики металлизированных оттенков, жилетки, леггинсы, рюкзаки и тренировочные брюки — в новой коллекции Plein Sport можно найти все необходимое для занятий спортом, не забывая при этом о чувстве стиля.



Филипп Плейн сохраняет лучшие традиции марки — микс стиля и функциональность: в комфортных пуховиках и бомберах предусмотрен карман для гаджетов, присутствует ультралегкая обувь, водонепроницаемые дышащие ткани.



Мужчины и женщины Plein Sport — современные воины. Сосредотачивая все внимание на достижении целей, они требуют совершенства во всем и готовы побеждать, чего бы это ни стоило.



