Коллекции мужских аксессуаров Samsonite из натуральной кожи

2017-01-17



Samsonite создает бизнес-продукцию из кожи в лучших традициях бренда, основываясь лишь на собственном опыте.



Samsonite предлагает клиентам четыре деловые линии:



EquinoxTM – премиальная коллекция кожаных изделий, воплощающих высокое качество и мастерство Samsonite. Концепция линии EquinoxTM основана на столетнем опыте и знании того, как должна выглядеть безупречная сумка из кожи. Модели EquinoxTM представлены в черном и коричневом цветах. Классическая форма, изысканный внешний вид, удобное отделение для планшета, как привлекательный бонус. Вы сразу же полюбите вашу новую вместительную сумку!



Новая линия West HarborTM объединила актуальные тренды и винтаж. Эта игра контрастов формирует неповторимый стиль. Корпус моделей West HarborTM представлен в сдержанных черном и коричневом цветах, а его практичные свойства идеально подходят для работы в движении. Все модели дополнены отделением для планшета или ноутбука и отличаются тщательной проработкой деталей. Сумка из линейки West HarborTM выполнена из телячьей кожи, она будет надежным спутником, как в бизнесе, так и в обычной жизни.



SygnumTM – еще одна новинка в бизнес-ассортименте Samsonite. Вдохновленные точными герметичными формами, все модели SygnumTM станут незаменимой частью повседневной жизни делового человека. Основной материал – износоустойчивая мягкая кожа наппа. Внутренняя часть сумок выполнена в контрастных цветах и дополнена мягким отделением для планшета или ноутбука.



Pro-DLX4 LTHTM – самая популярная и продаваемая бизнес-линейка Samsonite. Модели Pro-DXL4LTHTM изготавливаются из воловой кожи наппа. В коллекции удачно объединились функциональность и качественность материалов, из которых выполнена продукция. Стильные и вместительные модели Pro-DLX4 LTHTM обладают самыми высокими характеристиками мягкого багажа.



