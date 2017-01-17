Показ CHANEL Paris Cosmopolite коллекции METIERS DART 2016/17

2017-01-17



В Париже состоялся предпоказ коллекции Дома Моды Chanel METIERS DART сезона осень-зима 2016-2017. Модные критики поспешили назвать коллекцию подборкой вещей высокого портновского искусства Парижа, автором которой стал бессменный Маэстро Chanel Карл Лагерфельд. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Традиционно показ открывала любимица Лагерфельда и Дома Chanel Кара Делевинь. В качестве подиумной модели также дебютировала Лили-Роуз Депп, которая была объявлена звездой вечера. Показ проходил в культовом месте, связанном с историей Chanel, отеле Ritz. Как известно, в этой пятизведочной гостинице на Вандомской площади на протяжении более чем 30 лет жила сама Коко Шанель.



Показ Paris Cosmopolite коллекции METIERS DART состоял из трех частей: чайной церемонии, обеда и ужина. В расслабленной обстановке представители высшего общества и селебритиз обсуждали новинки от Дома Chanel. В декорациях «Café Society» модная общественность знакомилась с видением трендов сезона осень-зима 2016-2017 от францкзского законодателя моды. Судя по всему, на пике цветовой популярности будут кремовый, белоснежный, черный оттенки, разбавленные металлическим блеском. Об этом свидетельствуют твидовые костюмы с блестящими элементами в виде золотистых и серебристых нитей. Вкрапления ярко-красного и золотых пайеток-монет смотрятся дорого и респектабельно.







Всего в рамках показа было продемонстрировано около 70 образов, дополненных цветочным декором для волос, полупрозрачными вуалями.



Изысканные оксфорды из белой и черной лакированной кожи смотрятся внушительно, и при этом невероятно удобны. Их принято сочетать и с маскулинными костюмами, и со струящимися шелковыми сарафанами. Высокие замшевые сапоги, выполненные в стиле «пэчворк», занимают центральное место в выстроенном образе. А, поскольку такая деталь гардероба занимает центральное место, в качестве дополнения рекомендовано выбирать черные брючные костюмы. Твидовые «двойки» богато расшиты камнями, бусинами, нитями, создающими эффектный блеск при дневном и вечернем свете.



Юбки богато усыпаны розами, приталенные жакеты обрамлены тесьмой. Для особенных случаев Chanel предлагает жакеты-спенсеры в сочетании с туниками, а также макси-платья в дуэте с туниками. Укороченные брюки создают эффектный дуэт с грубоватой лакированной обувью, но при всей своей солидности, дарят комфорт в повседневной жизни.



Смокинги из твида, накидки, стеганые жакеты, брючные «двойки», макси-пальто косого кроя – все это претендует на звание «must haves» осенне-зимнего сезона 2017. Что касается тканей, превалирует кашемир, фетр, марабу и, разумеется, твид и трикотаж. Объемные свитера богато расшиты бусинами и жемчугом, длинные жакеты дополнены обстрочкой из тесьмы с металлическим блеском, шарфы и шапки на несколько размеров больше дарят тепло и комфорт.



Стоит наступить ночи, как платья в пол, полупрозрачные блузоны, туники вступают в свои права. Они выполнены из струящейся органзы, искристого тюля, нежного муслина. Кристаллическая сетка в качестве декора смотрится фирменно «по-шанелевски», собственно, как и банты и бархата. Обрамление свитеров и топов перьями марабу и страуса – лучшее, что мог придумать Карл Лагерфельд для поклонниц неординарных образов.



Сумки crossbags или же объемные хобо также не лишены декора. Они щедро расшиты бисером, кристаллами и цветными нитями, что превращает их в настоящие произведения fashion-искусства. Коллекция олицетворяет современный парижский шик, который так нравится стильным фэшионисткам. По признанию Карла Лагерфельда, коллекция стала продолжением традиций Коко Шанель глазами современника.



METIERS DART стала промежуточной дизайнерской коллекцией Chanel, а продолжением шоу станет показ круизной коллекции 2018, который состоится 3 мая 2017 года.



