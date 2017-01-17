Коллекция Celine лето 2017

2017-01-17



Неделя Моды в Париже ознаменовалась показом Дома Моды Celine сезона весна-лето 2017, оказавшаяся креативной и, по мнению модных критиков, коммерчески успешной. Дизайнер Фиби Файло презентовала не только подборку красивой и «носибельной» одежды, но и невероятно привлекательные и узнаваемые аксессуары, яркие детали. Эффектная цветовая гамма, насыщенные принты, черно-белая геометрия – все это присутствовало на парижском подиуме. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Коллекция Celine сезона весна-лето 2017 выделяется на фоне остальных, главным образом, за счет сложности деталей, игры тканей, эклектических сочетаний. Подборку одежды fashion-эксперты назвали смелой, сложной, но очень интересной и адаптивной к любым мероприятиям. Например, оверсайзд платья и сарафаны с крупными принтами – идеальная одежда для средиземноморского круиза. Многослойность – в фаворе, а именно, сочетание корсета, надетого на сорочку. Из-под укороченных брюк причудливо выглядывают края юбки. Эффектно смотрятся цветовые диффузии малинового с мятным, красного с фуксией, коричневого с серовато-голубым.



Нельзя не обратить свой взор в сторону коллекции обуви. Бренд Celine предлагает босоножки сложной конструкции, которые сочетаются с колготками, чулками и носочками. Все указывает на то, что сочетание чулочно-носочных изделий с открытой обувью займет первое место в хит-листе сочетаний 2017.







По словам Фиби Файло, создавая коллекцию, ей хотелось бы продемонстрировать, как можно сочетать, казалось, не сочетаемые вещи. К примеру, обувь разного цвета, открытый сарафан с сапогами, полупрозначные белые накидки с черными капроновыми колготками. Правда, оценить такие сочетания по достоинству и понять их глубинность сможет далеко не каждая модница. Свое вдохновение дизайнер черпала из картин Дэна Грэма, чьи орнаменты можно видеть на тканях. Она также рассуждает на тему сочетания повседневной одежды с необычными деталями. К примеру, авангардные аксессуары органично впишутся в офисный стиль, а свободные кюлоты спокойно можно надеть на светский раут, сочетая с остроносыми босоножками.



Все образы Celine – изящны, элегантны, выдержаны в едином стиле, смотрятся дорого и определенно «цепляют» взгляд. Несмотря на обилие унисекс-ансамблей и отсутствие ярких акцентов на женственность, функциональность и утилитарность занимает здесь лидирующее место.



Как призналась в интервью модным каналам Фиби Файло, в своей коллекции она пытается гармонично сочетать полеты фантазии и практичность реалий. Именно поэтому большинство образов – сложные и многогранные. Необычные пропорции смотрятся живо на фоне, казалось бы, простых цветовых сочетаний. Если сравнивать коллекцию Celine сезона SS-2017 с прошлыми, Дом Моды постепенно уходит в авангард. Топы с ажурными вставками на груди органично смотрятся с ажурными гетрами. Двухслойные брюки и объемные пиджаки – лучшее решение для поклонников свободных «луков».



Объемные плечи – еще один оживший тренд, связанный с эстетикой милитари. Необработанные кромки жакетов, корсетов и блузонов обращают нас в 1970-е годы, а круглый знаковый крой платьев отдаленно напоминает фирменные «фишки» Иссея Мияке.



