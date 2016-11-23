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В Outlet Village Белая Дача открылся магазин NEW BALANCE

В Outlet Village Белая Дача открылся магазин NEW BALANCE

2016-11-23

Легендарный бренд представил свои главные хиты со скидкой от 30 до 70%. Многообразие моделей и цветов кроссовок New Balance позволит оставаться на пике моды.

Кроссовки – актуальная обувь на весь год: сложно представить что-то более удобное и одновременно стильное. Облегченные из нейлона – для спортзала, классические из кожи и замши – для повседневного гардероба, яркие – для появления в объективе стритстайл-фотографов. С NEW BALANCE невозможно ошибиться!

В NEW BALANCE Outlet Village Белая Дача – знаковые мужские, женские и детские модели NEW BALANCE из кожи, замши и нейлона со скидкой до 70%.




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Магазины Бренд: New Balance







New Balance



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