В Outlet Village Белая Дача открылся магазин NEW BALANCE

2016-11-23



Легендарный бренд представил свои главные хиты со скидкой от 30 до 70%. Многообразие моделей и цветов кроссовок New Balance позволит оставаться на пике моды.



Кроссовки – актуальная обувь на весь год: сложно представить что-то более удобное и одновременно стильное. Облегченные из нейлона – для спортзала, классические из кожи и замши – для повседневного гардероба, яркие – для появления в объективе стритстайл-фотографов. С NEW BALANCE невозможно ошибиться!



В NEW BALANCE Outlet Village Белая Дача – знаковые мужские, женские и детские модели NEW BALANCE из кожи, замши и нейлона со скидкой до 70%.



