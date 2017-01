Презентация лимитированной коллекции футболок befree & MariaWay

2016-07-04



30 июня 2016 года в Москве в ТРЦ Columbus молодежный бренд befree представил лимитированную коллекцию футболок сезона SS 16, созданную в сотрудничестве с известным блогером, актрисой и телеведущей Maria Way.



Мероприятие началось в 17:00, но уже к 15:00 многочисленные фанаты занимали очередь для покупки футболок из лимитированной коллекции befree & Maria Way. Продажа футболок стартовала в 16:30.



Maria Way представила оригинальную street-style линейку, состоящую из футболок 9 форм (T-Shirt, crop-top и top), которая сочетает в себе оригинальный, узнаваемый стиль befree и непринужденную свободу и легкость Maria Way.



Maria Way встречали громкими криками и аплодисментами, для блогера подготовили необычную конструкцию в виде клетки для птицы befree, где она рассказывала про коллекцию и путь зарождения этой необычной коллаборации. Также, каждый желающий мог задать Maria Way свои вопросы, а юные гости – получить автограф своего кумира и сделать селфи с любимым блогером.



Как отметила Maria Way: «Я очень рада, что наша совместная лимитированная коллекция собрала так много позитивных откликов. Придумывать принты для футболок – безумно интересно и увлекательно, а бренд befree предоставил мне уникальную возможность поделиться своим видением женского образа».



«Мы очень рады творческому союзу с Maria Way. Наша коллекция отлично передаёт летнее настроение и отражает стиль современной девушки. Коллаборация с MariaWay – это наш совместный труд и творчество. На наш взгляд, нам удалось не только сохранить настроение befree, но и, в первую очередь, отразить образ яркой современной девушки. Каждая девочка и девушка найдёт себе футболку по вкусу и подчеркнёт свой уникальный стиль», - говорит Анна Миланович, руководитель отдела маркетинга Befree.