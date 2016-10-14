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КОЛЛЕКЦИИ

Показ коллекции VASSA The Boson в рамках Mercedes-Benz Fashion Week

Показ коллекции VASSA The Boson в рамках Mercedes-Benz Fashion Week

2016-10-14

Как Бозон Хиггса является проводником энергии и базой построения Вселенной, так и полярность аскетизма и сексуальности, гедонизма и одухотворенности, контраст форм, черное и белое, неотъемлемые части стиля VASSA&CO, составляют основу красоты геометрии пространства.

Видеть невидимое, осязать эфемерное, то, что лежит за пределами спектра. Геометрия во всем. Из нее соткано наше пространство. Геометрия - как идеал. Она проявляется в каждом элементе новой коллекции «The Boson», где лаконичность и функциональность всегда основа дизайна VASSA&CO.

Черный цвет как доминанта, пронизан контрастным белым, синим, зеленым и красным. Платья, костюмы, пальто подчеркнуто простых выверенных силуэтов с контрастными геометричными деталями создают новую силуэтную многослойность. Женственные силуэты, уравновешенные деталями, заимствованными из мужского гардероба.




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: VASSA Неделя: Mercedes-Benz Fashion Week Russia Сезон: Весна-лето 2017







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