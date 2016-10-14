Показ коллекции VASSA The Boson в рамках Mercedes-Benz Fashion Week

2016-10-14



Как Бозон Хиггса является проводником энергии и базой построения Вселенной, так и полярность аскетизма и сексуальности, гедонизма и одухотворенности, контраст форм, черное и белое, неотъемлемые части стиля VASSA&CO, составляют основу красоты геометрии пространства.



Видеть невидимое, осязать эфемерное, то, что лежит за пределами спектра. Геометрия во всем. Из нее соткано наше пространство. Геометрия - как идеал. Она проявляется в каждом элементе новой коллекции «The Boson», где лаконичность и функциональность всегда основа дизайна VASSA&CO.



Черный цвет как доминанта, пронизан контрастным белым, синим, зеленым и красным. Платья, костюмы, пальто подчеркнуто простых выверенных силуэтов с контрастными геометричными деталями создают новую силуэтную многослойность. Женственные силуэты, уравновешенные деталями, заимствованными из мужского гардероба.



