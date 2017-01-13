Рекламная кампания Liu Jo сезона весна-лето 2017

2017-01-13



«Каждый друг — это целая вселенная внутри нас», — говорила американская писательница Анаис Нин (Anais Nin). Дружба подобна связующей нити — день за днем она сплетает наши судьбы в одну большую историю.



Вместе мы сильны. Вместе мы — #StrongTogether. В рекламной кампании сезона весна-лето 2017 Liu Jo продолжают тему дружбы и единства, заданную в коллекции осень-зима 2016, и наполняют ее новыми смыслами. Соучастие, искренняя поддержка друг друга, сила женского характера, честность и открытость — главные идеи кампании.



Идеалы героинь Liu Jo — это ценности самого бренда.



Образы, которые представляет кампания, получились свежими, яркими и современными. Воплощают новое настроение Liu Jo в весенне-летнем сезоне американские топ-модели Марта Хант (Martha Hunt) и Жасмин Тукс (Jasmine Tooks).



Приятная голубоглазая блондинка с пухлыми губами, 27-летняя Марта Хант давно работает на международных подиумах. Марта — одна из «ангелов» Victorias Secret, она принадлежит к числу тех девушек, которые входят в круг близких подруг Тейлор Свифт (Taylor Swift). Хант занимается йогой и пропагандирует здоровое питания, а на ее страницу в Инстаграме подписано более 2 миллионов пользователей.



25-летняя Жасмин Тукс родилась в Калифорнии и имеет афроамериканские корни. Ее считают одной из самых перспективных моделей современности. В мир моды Жасмин попала благодаря своей матери — известному звездному стилисту Кэри Робинсон (Cary Robinson). Автором ее первых снимков стал фотограф Брюс Вебер (Bruce Weber). В 2016 году на шоу Victorias Secret Жасмин представила усыпанный бриллиантами бюстгальтер Bright Night Fantasy Bra стоимостью 3 миллиона долларов.



Марта и Жасмин не только коллеги, но и подруги. Они из поколения независимых, трудолюбивых и востребованных моделей. Девушки любознательны и инициативны — такими же качествами обладают женщины в стиле Liu Jo, которые каждый день сталкиваются с трудностями, открытиями и экспериментами.



#StrongTogether — это особое отношение к жизни, это стиль Liu Jo в сезоне весна-лето 2017.







