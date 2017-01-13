Презентация коллекции Hilfiger Edition сезона осень 2017

2017-01-13



Гостями Томми и Ди Хилфигер (в Hilfiger Collection)стали:



Лаки Блю Смит (в Hifliger Editrion),

Рафферти Лоу (в Hifliger Editrion),

Габриель-Кейн Льюис (в Hifliger Editrion),

Пресли Гербер (в Hifliger Editrion),

Джулиан Оклеппо (в Hifliger Editrion),

Йоханнес Хьюбл (в Hifliger Editrion)

Джим Чапман (в Hifliger Editrion)



«Я очень рад представить свою коллекцию мужской одежды в рамках выставки Pitti Immagine Uomo», — сказал Томми Хилфигер. «Мужская коллекция является ключевой составляющей бренда Tommy Hilfiger с момента его основания в 1985 г. Сегодня мужская мода стремительно развивается, и здорово находиться здесь, на выставке Pitti, одной из крупнейших мировых платформ для дизайнеров мужской одежды, отмечая успехи и достижения в мире мужской моды».



Hilfiger Edition отдает дань богатому наследию Tommy Hilfiger в области, по-новому представляя вечную классику. Тщательно отобранные образы формируют основу мужского гардероба, а новые силуэты создаются при помощи первоклассных тканей и роскошных деталей. Образ рождает стиль, отличающийся современной уверенностью и непринужденностью: он возвышен и замысловат, в нем есть изюминка, характерная для Хилфигера.







