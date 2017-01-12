Женская коллекция Givenchy лето 2017

2017-01-12



В рамках Недели Моды в Париже состоялся показ коллекции Дома Моды Givenchy сезона весна-лето 2017. Показ проходил в импровизированном ботаническом саду, а, чтобы приглашенные гости не замерзли, каждому был выдан персональный серебряный плед. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Креативный директор Givenchy Рикардо Тиши выбрал место дислокации для показа далеко не случайно. Таким образом, он хотел напомнить всем женщинам, чтобы они оглянулись вокруг, перестали гнаться за технологическим прогрессом и вспомнить о своем предназначении. Возможно, задуматься о рождении потомства, уединиться с природой, успокоиться и позволить сильным мужчинам себя завоевывать.



Символом всего живого Рикардо Тиши выбрал камни, которые в середине имеют витиеватые и роскошные узоры. Красота минералов в разрезе воплощается в принтах на платьях, шелковых топах и юбках. Что касается цветовой гаммы, в коллекции Givenchy SS-2017 превалируют оранжевый, фиолетовый, красный, древесный, горчичный оттенки.







Рикардо Тиши выдвигает на первое место чувственность современной леди, которая имеет право быть хрупкой и ранимой в мире сильных и полигамных мужчин. Мир моды любит дизайнера за его креативный подход к традиционным образам. Если в прошлом сезоне он черпал вдохновение в африканских и этнических мотивах, то в сезоне весна-лето 2017 превалируют восточные черты. Дизайнер также обращается к теме теплых чувств, религии, пытается найти ответ на вопрос, каким является предназначение женщины в современном мире? Стоит ли ей превращаться в амазонку или нужно остановиться и смягчить образ, характер, взгляды на привычные вещи…



Массивные камни уютно разместились на аксессуарах. На внушительных цепочках красуются яркие минералы, которые так органично смотрятся в районе зоны декольте. Такие активные украшения Тиши рекомендует сочетать с маскулинными костюмами, платьями и комбинезонами телесного цвета, которые практически сливаются с оттенком кожи. Многослойные платья-майки из цветного трикотажа в выгодном свете презентуют все преимущества женской фигуры. В рамках показа ботанический сад Jardin des Plantes насытился творческой, позитивной энергией, которая вдохновляет на фантазию и эклектичные сочетания предметов гардероба.



В вопросе выбора сумок Givenchy придерживается абсолютной fashion-демократии. Так, в будущем сезоне на пике популярности будут как миниатюрные crossbags, так и вместительные варианты мешковатого типа. Модные редакторы предвещают бескомпромиссную борьбу между сумками-лилипутами и аксессуарами-великанами с геометрическими полосами. Крошечные сумки визуально напоминали нагрудные кошельки, которые с трудом идентифицируются на фоне внушительных колье и струящихся юбок. Кажется, что такие bags вряд ли вместят что-то большее, чем помада, кредитка и смартфон. А зачем, если для полного счастья этого вполне достаточно!



Обратите внимание на обувь, напоминающую балетные пуанты на каблуках. Но с такой обувью стоит быть осторожной, ведь она визуально «режет» ногу, что не особенно выгодно смотрится на коротких ножках. А сочетание с цветными носочками, кажется, снова выходит на первые места в хит-листе аксессуаров 2017.



Познакомиться с новыми трендами от Givenchy на показ пришли селебритиз и любимицы дизайнера Джиджи Хадид, Наташа Водянова, Ким Кардашьян, Ирина Шейк, а также дочь Курта Кобейна Фрэнсис Бин. К такой звездной компании легко присоединиться, просмотрев видео с показа Givenchy SS-2017, и прочувствовав природную атмосферу дефиле.







