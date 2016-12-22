Коллекция VERSACE PREFALL 2017

2016-12-22



Свежесть, но при этом изысканность создаётся, благодаря использованию роскошных материалов, что подчёркивает неповторимый городской образ Versace.



Идеальный для городских улиц практичный хлопковый тренч цвета бордо. Укороченая стеганая куртка-бомбер и пальто на молнии словно вывернутые наизнанку раскрывают внутреннюю структуру.



Революционное сочетание твида с современными высокотехнологичными материалами отражается в коротком пальто с поясом. Еще одна – ламинированная – версия твида с текстурированной глянцевой поверхностью представлена в укороченной куртке насыщенного цвета бордо.



Идеальная городская парка из превосходной мягкой кожи. Миниюбка с накладными карманами и вставками из натуральной кожи. Дополняют тему кожаные мотоциклетные брюки – базовая модель в коллекции.



Новый принт «baroccoflage» собран из барочных, камуфляжных и анималистичных принтов.



Парка на молнии в стиле «baroccoflage» из шелкового жаккарда черного, камуфляжного и сине-зеленого тонов. Идеальный по посадке брючный костюм и платье-рубашка из того же материала, но уже в ярко-оранжевом цвете и цвете морской волны.



Отделка рюшем и кулисками становится ключевым элементом дизайна, будь то выразительное платье в песочно-зеленом цвете или каскадная шелковая черная юбка.



Леопардовые принты трансформируются под влиянием традиционного барочного декора Versace в трикотажном комбинезоне, тогда как барочный орнамент в чистом виде появляется на изысканных трикотажных свитерах и платьях.



Выразительная многосложность образов создается с помощью принтов на ткани филькупе в платьях и юбках, как например, на черной юбке из текстурированной махровой ткани филькупе.



Трикотажный свитер в рубчик с разрезанными и гофрированными рукавами открывает руки. Трикотажные платья сложной вязки с вырезом, повторяющим букву «V» на груди.



Яркие завитые элементы из швейцарского кружева со свободно ниспадающими краями украшают блузки и юбки. Крупные спирали, напоминающие граффити, вышиты шелковой нитью на полупрозрачных тюлевых платьях.



Натуральный мех исключительного качества в накидке со вставками из норки или пальто с эффектом твида и элементами из норки или лисы.



«Я хочу развивать мир роскоши, экспериментировать с новыми технологиями и изысканными материалами, которые возвышают и заряжают энергией городской стиль от Versace», – говорит Донателла Версаче.







