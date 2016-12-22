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Рекламная кампания коллекций Versace SS17

Рекламная кампания коллекций Versace SS17

2016-12-22

Главными героинями женской рекламной кампании становятся Эди Кэмпбелл (Edie Campbell) и Анна Юэрс (Anna Ewers).

В концепции снимков Брюса Вебера заключена свобода, активность, динамика и настроение лета - основополагающие мотивы коллекций Versace SS 17.

На одном из изображений Эди Кэмпбелл (Edie Campbell) балансирует на лошади в ультра легкой струящейся нейлоновой парке, в которой она открывала показ Versace SS 17.

В мужской рекламной кампании фигурирует актер Митчелл Слэгер (Mitchell Slaggert) и музыкант Джейк Лермен (Jake Lahrman). Фотографии демонстрируют абсолютную гармонию с животным миром и единение с природой.

"Это коллекция о динамике и свободе от Versace. Никто не может запечатлеть дух и энергию так, как это делает Брюс Вебер", - Донателла Версаче.

"Создавать визуальные образы для новой коллекции Донателлы было увлекательно потому, что она включает в себя и природу, и лошадей, и свободу. Свобода выбора, свобода самовыражения и свобода слова. Это так интересно, что мода через визуальную коммуникацию может нести в себе зашифрованное сообщение, заставляя людей подумать об их собственных жизнях и о способах её улучшения", - Брюс Вебер.












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Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







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