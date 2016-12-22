Новая бизнес - коллекция Samsonite For Business in Motion

2016-12-22



После последней успешной коллаборации Samsonite вновь объединил свои силы с культовым фотографом Vogue Джованни Гастелом для создания новых имиджей бизнес-коллекции. Главная цель этой рекламной кампании – соединить подвижность и динамику, которые являются частью концепции For Business in Motion. Продукция компании Samsonite выполнена с характерным вневременным стилем, утонченностью и надежным качеством, а знаменитый итальянский фотограф Джованни Гастел известен своими сюрреалистичными снимками. Именно поэтому их совместная работа обречена на успех!



Комфортный стиль оказывает на людей все большее влияние, когда они выбирают себя новую сумку или рюкзак на каждый день. Samsonite расширил ассортимент аксессуаров для бизнеса, учитывая все тренды современного городского образа жизни. Несмотря на новые модели, бренд сохранил базовую линейку Samsonite Business DNA с более классическими коллекциями - Pro-DLX4 или XBR. Бизнес-коллекции Samsonite – это не только стильные, но и многофункциональные сумки и рюкзаки, которые сделают Вашу жизнь в большом городе мобильнее, безопаснее и удобнее.



Openroad – абсолютно новая городская коллекция с четкими формами и решительным характером. Между кирпичными стенами мегаполиса парит дух свободы и творчества. Эти черты городской жизни нашли отражение в цветовой палитре коллекции: иссиня-черный, каштановый, насыщенный синий. Все модели отличаются друг от друга, выполнены из высококачественных материалов и имеют запоминающийся дизайн. Важная особенность Openroad – запатентованное отделение Smart FitTM, которое легко подстраивается под ноутбуки разных габаритов. Также в рюкзаках предусмотрена функция безопасности «умный карман». Смело выбирайте подходящий размер рюкзака для планшета (7.9 и 9.7 дюймов), рюкзака для ноутбука (14.1 и 15.6 дюймов) и подчеркните Ваш исключительный стиль, где бы Вы не находились.



Pro-DLX4 – абсолютный бестселлер среди деловой линейки Samsonite. Чтобы сохранить лидерство в этой категории, компания расширила модельный ряд. В этом сезоне дизайнеры Samsonite представили главные новинки коллекции – рюкзак в трех размерах для разных случаев; компактную, но в то же время вместительную сумку Bailhandle S, которая соответствует всем требованиям к ручной клади, заявленным во многих европейских авиалиниях, включая British Airways; 2 чемодана для ручной клади, которые на 25% легче предыдущих моделей и абсолютно новую сумку на колесах Spinner Rolling Tote. Pro-DLX4 выбирают успешные люди, которые, прежде всего, ценят в вещах практичность, удобство и абсолютный стиль.



Infinipak – это новое поколение функциональных рюкзаков. Сочетания классического синего, насыщенного красного с черным, придают устойчивым рюкзакам современное звучание. Дизайн каждой модели разбавлен деталями ярко-зеленого цвета. Аксессуар выполнен в четырех комплектациях: рюкзак с семью карманами для ноутбука (14.1 дюймов); рюкзак для ноутбука с защитным покрытием от внешних повреждений (14.1 дюймов); рюкзак с потайным задним карманом и с системой кодового замка TSA, которая надежно фиксирует все застежки; рюкзак с 7 карманами для ноутбука большего размера (17.3 дюймов). Примечательно, что эта же модель рюкзака отдельно представлена со специальными колесиками для транспортировки. Инновации Samsonite помогут любому приспособиться к особенностям его рабочей среды.



Коллекция рюкзаков XBR спроектирована по критериям легкости и функциональности в использовании. В ней есть элементы сдержанного делового дизайна и инноваций, таких как запатентованной технологии Smart FitTM или внутренней конструкции с защитной подушкой для ноутбука. В коллекции три главных цвета: синий, серый и черный. Темная палитра подходит для любой обстановки, поэтому рюкзак XBR никогда Вас не подведет! Еще один приятный бонус – в XBR представлен широкий диапазон размеров: от мужской сумки через плечо до рюкзака для мощного ноутбука. Сюда же относятся модели других конфигураций, например, мобильный офис, портфель, сумка на колесах. Продуманная и надежная коллекция XBR поможет генерировать важные бизнес-идеи, даже находясь в постоянном движении.



