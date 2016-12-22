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ЧАСЫ

Новые часы Girard-Perregaux Дмитрий Менделеев

Новые часы Girard-Perregaux Дмитрий Менделеев

2016-12-22

Она входит в коллекцию Place Girardet, посвященную 225-летию Girard-Perregaux и состоящую из 225 экземпляров – по одному на каждый год. На циферблате каждой модели указан год (от 1791 до 2016) и памятное событие, ознаменовавшее его.

Уникальные часы Girard-Perregaux Place Girardet Dmitri Mendeleiev Birth под порядковым номером 1834 отдают дань почтения Дмитрию Менделееву. Циферблат модели увенчан маленькой золотой плашкой в положении «9 часов», на которой выгравирован год рождения великого русского ученого.

Новые часы выпущены в корпусе из розового золота диаметром 41 мм, внутри которого расположился механизм с автоматическим заводом, отвечающий за работу часовой, минутной и центральной секундной стрелок. В новом фирменном калибре впервые в истории знаменитый Золотой Мост, визитная карточка Girard-Perregaux, парит над балансовым колесом Microvar. Часовые мастера Мануфактуры украсили механизм традиционными техниками: узором «Женевские волны» на платине и мостах колесной передачи и солнечным узором по ротору автоматического завода. Новый калибр обеспечивает модель 54-часовым запасом хода. Модель оснащена прошитым вручную ремешком из крокодиловой кожи с раскладывающейся застежкой из розового золота. Она сохраняет водостойкость на глубине до 30 метров.






ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Часы Бренд: Girard-Perregaux







Girard-Perregaux

Часовая мануфактура Girard-Perregaux выпускает модель 1966 Skeleton

Сочиненная мастерами мануфактуры Girard-Perregaux ода часовому искусству, модель 1966 Skeleton позволяет заглянуть внутрь великолепного автоматического механизма, детали которого вручную скелетонированы и декорированы в соответствии с ремесленными традициями и современными художественными тенденциями.

Новые часы Girard-Perregaux 1966 в стальном корпусе

Мануфактура из Ла-Шо-де-Фона представляет новые часы Girard-Perregaux 1966 в 40-миллиметровом стальном корпусе. Это первая модель в истории культовой коллекции 1966, выполненная из нержавеющей стали.



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