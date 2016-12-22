Новые часы Girard-Perregaux Дмитрий Менделеев

2016-12-22



Она входит в коллекцию Place Girardet, посвященную 225-летию Girard-Perregaux и состоящую из 225 экземпляров – по одному на каждый год. На циферблате каждой модели указан год (от 1791 до 2016) и памятное событие, ознаменовавшее его.



Уникальные часы Girard-Perregaux Place Girardet Dmitri Mendeleiev Birth под порядковым номером 1834 отдают дань почтения Дмитрию Менделееву. Циферблат модели увенчан маленькой золотой плашкой в положении «9 часов», на которой выгравирован год рождения великого русского ученого.



Новые часы выпущены в корпусе из розового золота диаметром 41 мм, внутри которого расположился механизм с автоматическим заводом, отвечающий за работу часовой, минутной и центральной секундной стрелок. В новом фирменном калибре впервые в истории знаменитый Золотой Мост, визитная карточка Girard-Perregaux, парит над балансовым колесом Microvar. Часовые мастера Мануфактуры украсили механизм традиционными техниками: узором «Женевские волны» на платине и мостах колесной передачи и солнечным узором по ротору автоматического завода. Новый калибр обеспечивает модель 54-часовым запасом хода. Модель оснащена прошитым вручную ремешком из крокодиловой кожи с раскладывающейся застежкой из розового золота. Она сохраняет водостойкость на глубине до 30 метров.



