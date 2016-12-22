Agent Provocateur запускает праздничную кампанию «Nice or Naughty?»

2016-12-22



Новогодняя кампания фокусируется на противоречивости и двойственности женской природы и дает возможность каждой девушке примерить на себя два образа: пленительно-нежной, милой девочки или роскошной женщины-вамп. Ты можешь выбрать, какой ты хочешь быть в эту праздничную ночь: самоуверенной и решительной или невинной и кокетливой!



Непростительно дерзкие подарки для тех, кто был непослушен целый год, можно найти на сайте Agent Provocateur.



Хорошие девочки носят не только розовое, и убедиться в этом можно в разделе милых подарков на сайте Agent Provocateur или посетив один из бутиков.



Давно известный факт, что идеальный подарок для любимой – красивое белье и игривые аксессуары. Agent Provocateur подготовился к праздникам основательно: потрясающие комплекты белья, украшенные эластичными лентами с кристаллами Swarovski или французским кружевом, приковывают к себе восхищенные взгляды, в то время как хищные анималистические принты раскроют дерзкий темперамент их обладательниц.



Особое внимание уделяется и аксессуарам, которые идеально дополнят образ и добавят ему пикантности: стрип-покер или набор сексуальных ароматов, хлысты или кружевные маски, подвязки или перчатки воплотят в жизнь самые смелые сценарии.



Девушка в стиле Agent Provocateur выглядит элегантно и роскошно в будуаре и за его пределами, – какой ты хочешь быть именно сегодня, решать тебе!











