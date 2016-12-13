FASHION PEOPLE
БРЕНДЫ | КОЛЛЕКЦИИ | ФОТО | МАГАЗИНЫ | ЖУРНАЛЫ | СУМКИ | ОБУВЬ | ЧАСЫ | МОДЕЛИ | НЕДЕЛИ
Facebook Instagram

КОЛЛЕКЦИИ

Круизная коллекция JIMMY CHOO

Круизная коллекция JIMMY CHOO

2016-12-13

Jimmy Choo пригласили семь известных it-girls присоединится к ним в Раджастане, чтобы воплотить в жизнь роскошную суть круизной коллекции 2017. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Потрясающие исторические места в Джайпуре и Агре, включая Тадж-Махал, Городской дворец и Абханери стали идеальными декорациями для съемки коллекции, где главный акцент сделан на ярких цветах и разнообразии кристаллов Swarovski, которыми декорированы обувь, клатчи и солнцезащитные очки.

It-girls из Бразилии, Австралии, Сингапура и Америки рассказывают две истории о том, как подобрать идеальный образ с аксессуарами из круизной коллекции Jimmy Choo. Первая история - это вечерний образ для торжественных мероприятий и особенных событий в жизни. А вторая - про яркие цвета, пропитанные декадентским настроениям, которые вдохновляют на новые открытия и приключения.








ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: Jimmy Choo







Jimmy Choo

Открытие нового флагманского бутика Jimmy Choo

10 Сентября 2013 года легендарная английская марка Jimmy Choo преподнесла настоящий праздник московским красавицам в пасмурный осенний день. В Москве открылся новый флагманский магазин Jimmy Choo.

Сумки Jimmy Choo - весна-лето 2012

Вдохновением для весенне-летней коллекции Jimmy Choo продолжают оставаться 1970-е годы и, в особенности, полный раскованной красоты образ Анук Эме из фильма «Жюстин». Стиль коллекции близок спортивному, он свободный и эклектичный. Больше всего он заметен в модели сумки Justine, новом шедевре бренда.



КОЛЛЕКЦИИ



Новая бизнес - коллекция Samsonite For Business in Motion

Коллекция VERSACE PREFALL 2017

Бренд Nicety by Anastasia Panferova презентует новую коллекцию


  • Все КОЛЛЕКЦИИ



    • | ГЛАВНАЯ
    | БРЕНДЫ
    | КОЛЛЕКЦИИ
    | СУМКИ
    | ОБУВЬ
    | ЖУРНАЛЫ
    | МОДЕЛИ
    | ЧАСЫ
    		 | МАГАЗИНЫ
    | ТРЕНДЫ
    | НОВОСТИ
    | НЕДЕЛИ
    | ВЫСТАВКИ
    | MAKE-UP
    | ПАРФЮМЕРИЯ
    | ИНТЕРЬЕР
    		 | АНОНСЫ
    | ФОТО
    | АВТО
    | ВИДЕО
    | КНИГИ
    | МЕХА
    | САЙТЫ
    | СЕЗОНЫ

    | Контакты
    | О проекте
    | Реклама на сайте
    RSS

    Facebook Instagram Twitter Youtube



    Shopping Online AutoRacer.ru Rambler's Top100