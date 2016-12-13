Круизная коллекция JIMMY CHOO



2016-12-13



Jimmy Choo пригласили семь известных it-girls присоединится к ним в Раджастане, чтобы воплотить в жизнь роскошную суть круизной коллекции 2017. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Потрясающие исторические места в Джайпуре и Агре, включая Тадж-Махал, Городской дворец и Абханери стали идеальными декорациями для съемки коллекции, где главный акцент сделан на ярких цветах и разнообразии кристаллов Swarovski, которыми декорированы обувь, клатчи и солнцезащитные очки.



It-girls из Бразилии, Австралии, Сингапура и Америки рассказывают две истории о том, как подобрать идеальный образ с аксессуарами из круизной коллекции Jimmy Choo. Первая история - это вечерний образ для торжественных мероприятий и особенных событий в жизни. А вторая - про яркие цвета, пропитанные декадентским настроениям, которые вдохновляют на новые открытия и приключения.







