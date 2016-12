Бренд Nicety by Anastasia Panferova презентует новую коллекцию



2016-12-06



Бренд Nicety by Anastasia Panferova представил новую коллекцию осень-зима 2016-2017, выполненную в женственном, утонченном стиле, практичную и изысканную. В ДНК коллекции читается роскошь и благородство, сексуальность и соблазнительность, а также великолепная сочетаемость и вариативность. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Коллекцию бренда Nicety с полным на то правом можно назвать внесезонной, ведь она оптимально подходит для тепла и прохлады. Платья из французского жаккарда можно органично сочетать с весенним пальто или плюшевой цветной шубкой, осенними тренчами, кожаными куртками и шерстяными кардиганами.



Для праздничных образов будут идеальными кожаные топы, а также юбки и платья из сияющих пайеток. На каждый день модницы выберут узкие брюки и закрытые топы, органично сочетающиеся с удлиненными жакетами или кардиганами. Как вы сами можете убедиться, вариантов сочетаний – масса, а, значит, и образов может быть с десяток и больше!



Еще одно готовое решение для офисных будней – кожаный топ в сочетании расстегнутой белой рубашкой и укороченными брюками Nicety by Anastasia Panferova. Благодаря безупречным лекалам, все элементы ансамбля идеально садятся по фигуре, демонстрируя ее преимущества. В таких деловых образах читается скрытая сексуальность.







Бренд Nicety by Anastasia Panferova не сковывает своих поклонниц в рамки – чтобы носить эту красоту, вовсе не нужно обладать идеальными параметрами, изнурять себя диетами и занятиями в спортзале. Платья из французского жаккарда А-образного силуэта с рукавами три четверти идеально сядут на любую фигуру, благодаря выгодным конструктивным особенностям и плотной ткани.



Золотые платье и юбка из жаккарда – еще один повод отправиться на званый ужин, светский вечер или вечерний коктейль с подругами. Также в этом образе вы будете органично смотреться на корпоративной вечеринке, в свете софитов или в теплой романтической компании у камина. В этом наряде сочетаются все черты благородных нарядов: дорогая ткань, эффектное сияние, насыщенный оттенок арабики, гречневого меда и пикантной корицы.



Платья из плотного шелка в изысканном фиолетовом оттенке, бежевых оттенках логично дополнено изысканным кружевом. Они идеальны для праздничной новогодней ночи или birthday-party.



И, наконец, еще одно утонченное решение для особых мероприятий – черные платья с глубокими вырезами, полупрозрачными вставками. Простое, но в то же самое время роскошное платье позволит воплотить в жизнь культовый «лук на миллион»! Это как раз та дорогая огранка, которая превращает кристалл в горящий всеми гранями алмаз!



Отдельно хочется отметить безупречное качество тканей, которые для своей коллекции выбрал бренд Nicety. Французский шелк и жаккард, натуральная кожа, тончайшее кружево с деликатными ресничками смотрятся дорого и презентабельно. Они горят, сияют, дарят не просто комфорт, а уверенность в себе. А, как известно, если женщина это ощущает, она способна убедить в своей неотразимости целый мир! Рекламная кампания Nicety AW 2016-2017 Рекламная кампания Nicety by Anastasia Panferova, снималась в стенах Swissotel Москвы, где атмосфера располагала к богемным, дорогим образам. Автором иллюстраций стал культовый мастер fashion-фотографии Inho Ko, который начинал с фото стрит-фэшн и сейчас перешел на художественные съемки рекламных кампаний, в том числе и российского бренда Nicety.



Боле детально о коллекции и бренде Nicety by Anastasia Panferovaa, в целом можно найти на официальном сайте nicetylook.com и на странице в instagram.com/nicety.