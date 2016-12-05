Сумки на неделе моды в Париже



2016-12-05



Неделя Моды в Париже ознаменовалась рядом ярких показов известных Домов Моды Chanel, Christian Dior, Loewe, Louis Vuitton и др. И, конечно же, мы не можем не уделить внимание восхитительным коллекциям аксессуаров, которые играли не последнюю роль в образах моделей. Роскошные расписные сумки, классика из нежнейшие глянцевой кожи, эффектные решения из текстиля, - все эти сумки обязательно займут почетные места в гардеробных комнатах модниц. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU Chanel



Дом Моды Chanel во главе с Карлом Лагерфельдом в сезоне весна-лето 2017 не стал отходить от традиций, и представил коллекцию аксессуаров в фирменном стиле. Здесь были и культовые клатчи из цветного твида – легендарного материала для концептуальных костюмов. Поклонницы спорт-гламурных образов оценят вместительные рюкзаки из лакированной кожи. Перфорированные сумки-папки – оптимальное решение для бизнес-луков. И, наконец, стеганные клатчи или эффектные хобо будут незаменимыми для выходов в свет или путешествий. Dior



Коллекция аксессуаров Christian Dior в сезоне весна-лето 2017 – более сдержанная и практичная. Здесь мы не найдем привычных инкрустаций и переливов дорогих кристаллов. Французский бренд делает ставки на натуральную кожу, вместительность, удобство за счет длинных ремешков и ручек, а также удобных кожаных «держателей» с фирменной гравировкой. Многораммный принт CD на аксессуарах – это не только демонстрация оригинального происхождения сумки, но и стильный элемент всего образа. Кажется, что такие аксессуары украсят даже самые простые образы. Lemaire



Бренд Lemaire представил коллекцию сумок в футуристическом стиле. Тема космоса, практичного лаконизма, будущего прослеживалась в коллекции и, конечно же, коснулась обуви. Необычно смотрятся цельные сумки из натуральной черной кожи, невероятные объемные «хобо» с плюша. Сумки в форме седла с выпуклыми деталями модные критики поспешили назвать 3D-аксессуарами, но от этого их привлекательность не становится меньше. Похоже, что Lemaire основали горячий тренд сезона SS-2017 – космические сумки. Loewe



Этническая тематика захлестнула креативную команду Loewe, и на весну и лето бренд советует выбирать яркие аксессуары с необычным декором. Это могут быть канаты из кожи, цветные бусины, кристаллы в виде кофейных зерен, ручки, по форме напоминающие ветки деревьев. В коллекции сумок Loewe превалируют коричневый, оранжевый, желтый тона – теплые, солнечные, приветливые, как и само лето! Louis Vuitton



Коллекция сумок Louis Vuitton оказалась одной из наиболее ожидаемых. И, конечно же, сразу после появления на подиуме Недели Моды в Париже, на них посыпались предзаказы селебритиз и it-girls. Трапециевидная tote-bag из натуральной кожи кремового оттенка – лучшее, что можно придумать на каждый день. Кажется, что одежду для такой сумки не придется долго выбирать, ведь она украсит любой образ. Сумка-седло из кожи цвета карамели с металлическим «амбарным замком» LV – очередной стопроцентный летний must have. Дом Моды по совместительству гуру производства аксессуаров порадовал любительниц мини-сумок «коробочного» типа. И, конечно же, не может не радовать взгляд «золото» от Louis Vuitton из пластов кожи, напоминающих рыбью чешую.



