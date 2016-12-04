Victoria’s Secret Fashion Show 2016

2016-12-04



Традиционный сложный дизайн, ангельские и дьявольские крылья, яркие декорации и феерическое шоу - в этот раз предрождественский показ Victoria’s Secret прошел в Париже, на подиуме дворца Гран-Пале. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Легендарными ангелами бренда на этот раз стали Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Лили Олдридж, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Роми Стрейд, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, а также несколько новых лиц. Они продемонстрировали 82 наряда из шести тематических разделов: Road Ahead, Mountain Romance, Pink Nation, Secret Angel, Dark Angel и Bright Night Angel.



Роскошные модели первой части коллекции отсылают к образам азиатских кочевников: об этом говорят атласные накидки, пояса с цветочным принтом, декор из цветной бахромы и кистей. Также о восточном направлении коллекции говорят цвета нарядов, в которых «ангелы» вышли на подиум здесь было много желтого, оранжевого, сиреневого, а также – разнообразных орнаментов, которые украшали даже совершенно прозрачные части нарядов. Выходы этих моделей сопровождались треками Lady Gaga и отлично подходящими к коллекции композициями струнного оркестра.



Запомнилась присутствующим и молодежная линейка Pink. Черный, белый, розовый и серый трикотаж, лаконичные модели белья, спортивный крой – все это удачно сочеталось с высокими плотными чулками, изящной, но «уютной обувью» и энергичными композициями Бруно Марс.



Шествие «темных» ангелов открыла американская топ-модель Тейлор Хилл, за чем последовал настоящий парад топ-моделей, возглавляемых Адрианой Лимой, Алессандрой Амбросио, сестрами Хадид, Изабель Гулар, Кендалл Дженнер и Ириной Шейк. Кульминацией феерического шоу стал выход новой звезды Victoria’s Secret Жасмин Тукс, которая была одета в The Bright Night Fantasy Bra, украшенное 9 000 драгоценными камнями.



Ослепительный блеск, эротичные модели белья, сложные композиции нарядов, экстравагантные украшения и легкие, почти невесомые, туфли и босоножки на шпильках, а также композиции лауреатов премии Грэмми – можно смело сказать, что шоу Victoria’s Secret 2016 превзошло самые смелые ожидания.



