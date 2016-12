В пространстве B.E.R.E.G. DISTRICT состоялось открытие выставки Антона Тотибадзе

2016-12-04



Художник Антон Тотибадзе презентовал выставку «Всё как у людей» и поздравил портал TrendSpace с 7-летием. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



30 декабря в инновационном креативном пространстве B.E.R.E.G. DISTRICT состоялось открытие выставки Антона Тотибадзе «Все как у людей», представленной галереей 25KADR GALLERY. Поводов собраться для культурной и fashion-элиты Москвы было целых два: во-первых, это ретроспектива работ художника, сделанных с 2011 по 2016 год, а во-вторых – седьмой День Рождения первого ресурса о моде в России – портала TrendSpace.



Сюрпризов и подарков было много: кондитерская French Cake приготовила именинный торт, а сеть Upside Down Cake, входящая в холдинг Icon Food, угостили гостей изысканным меню. Шотландский односолодовый виски Auchentoshan подготовил специальный, невероятно вкусный коктейль AUCH’N’L, а для сторонников здорового питания - полезные закуски и напитки от компании JUST FOR YOU и уникальная левитированная вода от Moscow Levitated.



На открытии гостям были представлены пейзажи, абстракции, натюрморты и портрет, выполненные темперой на холсте, а также одна инсталляция из арбуза и бутылки водки, запечатленная на одной из картин художника. Своими работами Антон Тотибадзе с присущей ему самоиронией рассказывает о близком и главном для каждого из нас. Помимо тончайшей геополитической сатиры, духом которой пропитан новый проект Антона Тотибадзе, для более глубокого взаимодействия работ со зрителем вернисаж сопровождал специально подобранный плейлист художника.