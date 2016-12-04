В пространстве B.E.R.E.G. DISTRICT состоялось открытие выставки Антона Тотибадзе
2016-12-04
Художник Антон Тотибадзе презентовал выставку «Всё как у людей» и поздравил портал TrendSpace с 7-летием. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU
30 декабря в инновационном креативном пространстве B.E.R.E.G. DISTRICT состоялось открытие выставки Антона Тотибадзе «Все как у людей», представленной галереей 25KADR GALLERY. Поводов собраться для культурной и fashion-элиты Москвы было целых два: во-первых, это ретроспектива работ художника, сделанных с 2011 по 2016 год, а во-вторых – седьмой День Рождения первого ресурса о моде в России – портала TrendSpace.
Сюрпризов и подарков было много: кондитерская French Cake приготовила именинный торт, а сеть Upside Down Cake, входящая в холдинг Icon Food, угостили гостей изысканным меню. Шотландский односолодовый виски Auchentoshan подготовил специальный, невероятно вкусный коктейль AUCH’N’L, а для сторонников здорового питания - полезные закуски и напитки от компании JUST FOR YOU и уникальная левитированная вода от Moscow Levitated.
На открытии гостям были представлены пейзажи, абстракции, натюрморты и портрет, выполненные темперой на холсте, а также одна инсталляция из арбуза и бутылки водки, запечатленная на одной из картин художника. Своими работами Антон Тотибадзе с присущей ему самоиронией рассказывает о близком и главном для каждого из нас. Помимо тончайшей геополитической сатиры, духом которой пропитан новый проект Антона Тотибадзе, для более глубокого взаимодействия работ со зрителем вернисаж сопровождал специально подобранный плейлист художника.
Неделя Моды в Париже ознаменовалась рядом ярких показов известных Домов Моды Chanel, Christian Dior, Loewe, Louis Vuitton и др. И, конечно же, мы не можем не уделить внимание восхитительным коллекциям аксессуаров, которые играли не последнюю роль в образах моделей. Роскошные расписные сумки, классика из нежнейшие глянцевой кожи, эффектные решения из текстиля, - все эти сумки обязательно займут почетные места в гардеробных комнатах модниц.
Что происходит, когда двое сногсшибательных моделей – красивая девушка и не менее восхитительный молодой человек – оказываются заперты ночью в фотостудии в окружении одежды, подготовленной для фотосессии?