Ирена Понарошку представила Рождественскую коллекцию NEXT

2016-12-04



Новая рождественская коллекция Next 2016 полностью посвящена праздничному настроению, сочетанию фактур и различных цветовых решений.



В этом сезоне британский бренд впервые сотрудничает с популярной российской телеведущей, которая как никто лучше олицетворяет философию марки.



Для съемки Ирена выбрала несколько образов, в которых можно встретить рождественские праздники в кругу близких и друзей или пойти на вечеринку.



Ирена сделала акцент на использование ярких и мерцающих пайеток, бахромы и бархата. Молочное платье с утонченной вышивкой в викторианском стиле телеведущая комбинировала с классическим серым жакетом и блестящими ботильонами. Образ с жакетом с бахромой добавил элемент роскоши в праздничный гардероб Ирены. А свитер с блестками и пайетками помог сделать обыденный привычный образ ярким и оригинальным.



Пятилетний Серафим показал, как можно носить вещи из бархата, сочетая их с классической клеткой, атласные бомберы и жилеты цвета хаки.



"Мы с Серафимом получили огромное удовольствие от съемок. Коллекция просто потрясающая: для новогодних елок, утренников - то, что нужно! Все такое уютное и комфортное, что не хочется снимать!" – поделилась впечатлениями Ирена.







