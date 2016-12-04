Ирена Понарошку представила Рождественскую коллекцию NEXT
2016-12-04
Новая рождественская коллекция Next 2016 полностью посвящена праздничному настроению, сочетанию фактур и различных цветовых решений.
В этом сезоне британский бренд впервые сотрудничает с популярной российской телеведущей, которая как никто лучше олицетворяет философию марки.
Для съемки Ирена выбрала несколько образов, в которых можно встретить рождественские праздники в кругу близких и друзей или пойти на вечеринку.
Ирена сделала акцент на использование ярких и мерцающих пайеток, бахромы и бархата. Молочное платье с утонченной вышивкой в викторианском стиле телеведущая комбинировала с классическим серым жакетом и блестящими ботильонами. Образ с жакетом с бахромой добавил элемент роскоши в праздничный гардероб Ирены. А свитер с блестками и пайетками помог сделать обыденный привычный образ ярким и оригинальным.
Пятилетний Серафим показал, как можно носить вещи из бархата, сочетая их с классической клеткой, атласные бомберы и жилеты цвета хаки.
"Мы с Серафимом получили огромное удовольствие от съемок. Коллекция просто потрясающая: для новогодних елок, утренников - то, что нужно! Все такое уютное и комфортное, что не хочется снимать!" – поделилась впечатлениями Ирена.
Неделя Моды в Париже ознаменовалась рядом ярких показов известных Домов Моды Chanel, Christian Dior, Loewe, Louis Vuitton и др. И, конечно же, мы не можем не уделить внимание восхитительным коллекциям аксессуаров, которые играли не последнюю роль в образах моделей. Роскошные расписные сумки, классика из нежнейшие глянцевой кожи, эффектные решения из текстиля, - все эти сумки обязательно займут почетные места в гардеробных комнатах модниц.
Что происходит, когда двое сногсшибательных моделей – красивая девушка и не менее восхитительный молодой человек – оказываются заперты ночью в фотостудии в окружении одежды, подготовленной для фотосессии?