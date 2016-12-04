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КОЛЛЕКЦИИ

Ирена Понарошку представила Рождественскую коллекцию NEXT

Ирена Понарошку представила Рождественскую коллекцию NEXT

2016-12-04

Новая рождественская коллекция Next 2016 полностью посвящена праздничному настроению, сочетанию фактур и различных цветовых решений.

В этом сезоне британский бренд впервые сотрудничает с популярной российской телеведущей, которая как никто лучше олицетворяет философию марки.

Для съемки Ирена выбрала несколько образов, в которых можно встретить рождественские праздники в кругу близких и друзей или пойти на вечеринку.

Ирена сделала акцент на использование ярких и мерцающих пайеток, бахромы и бархата. Молочное платье с утонченной вышивкой в викторианском стиле телеведущая комбинировала с классическим серым жакетом и блестящими ботильонами. Образ с жакетом с бахромой добавил элемент роскоши в праздничный гардероб Ирены. А свитер с блестками и пайетками помог сделать обыденный привычный образ ярким и оригинальным.

Пятилетний Серафим показал, как можно носить вещи из бархата, сочетая их с классической клеткой, атласные бомберы и жилеты цвета хаки.

"Мы с Серафимом получили огромное удовольствие от съемок. Коллекция просто потрясающая: для новогодних елок, утренников - то, что нужно! Все такое уютное и комфортное, что не хочется снимать!" – поделилась впечатлениями Ирена.








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Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции







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