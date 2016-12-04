Новогодний видео-лукбук MANGO

К Рождеству MANGO представили новый видеоролик под названием «The Dusk Club». Формат видео – не реклама, не короткометражка, а скорее видеолукбук вечерней коллекции.
Праздник разворачивается на вечеринке в французском Château de Baronville. Роли исполнили модели Софи Хеммет, Луна Бийль, Стеффи Аргелич, Тим Шумахер и Бойд Гейтс.
Для съёмок использовались вещи из вечерней коллекции MANGO, которая уже поступила в продажу. Главные герои видео – бархатные жакеты, смокинги из жаккарда и усыпанные блёстками платья.
Классический костюм – основной элемент мужского гардероба, который подчас говорит о своем владельце больше, чем любой аксессуар. Идеальная посадка, лаконичный крой и минимум деталей – ваш любимый костюм в коллекции MANGO MAN.
Модели Лекси Болинг и Рус Абельс стали лицами новой рекламной кампании Mango/ Первую новеллу из четырёх запланированных снимали в Нью-Йорке – архитектура и ритм этого города отлично резонируют с новой коллекцией.