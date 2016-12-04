Новогодний видео-лукбук MANGO

2016-12-04



К Рождеству MANGO представили новый видеоролик под названием «The Dusk Club». Формат видео – не реклама, не короткометражка, а скорее видеолукбук вечерней коллекции. Праздник разворачивается на вечеринке в французском Château de Baronville. Роли исполнили модели Софи Хеммет, Луна Бийль, Стеффи Аргелич, Тим Шумахер и Бойд Гейтс.



Для съёмок использовались вещи из вечерней коллекции MANGO, которая уже поступила в продажу. Главные герои видео – бархатные жакеты, смокинги из жаккарда и усыпанные блёстками платья.



