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Новогодний видео-лукбук MANGO

Новогодний видео-лукбук MANGO

2016-12-04

К Рождеству MANGO представили новый видеоролик под названием «The Dusk Club». Формат видео – не реклама, не короткометражка, а скорее видеолукбук вечерней коллекции. Праздник разворачивается на вечеринке в французском Château de Baronville. Роли исполнили модели Софи Хеммет, Луна Бийль, Стеффи Аргелич, Тим Шумахер и Бойд Гейтс.

Для съёмок использовались вещи из вечерней коллекции MANGO, которая уже поступила в продажу. Главные герои видео – бархатные жакеты, смокинги из жаккарда и усыпанные блёстками платья.








ФОТО

ВИДЕО



Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости Бренд: Mango







Mango

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