Новая коллекция UNIQLO в коллаборации с Карин Ройтфельд

2016-12-04



Результат совместной работы Карин Ройтфельд и креативного директора UNIQLO Наоки Такидзава — новое прочтение концепции LifeWear. Коллекция создана для женщин, ведущих активный образ жизни, но предпочитающих всегда оставаться элегантными. Все модели коллаборации помогут создать идеальный гардероб: от верхней одежды до трикотажа, от колготок до ремней и прочих аксессуаров. Все элементы отлично сочетаются между собой.



Рекламная кампания в поддержку коллекции этого сезона была отснята культовым фотографом Стивеном Майзелом (StevenMeisel). Стивен давно знаком с Карин и прекрасно понимает ее стиль и концепцию UNIQLO. Три ключевых концепта коллекции осень-зима 2016 Расширенный ассортимент моделей, отражающих последние тенденции — искусственный мех используется в бомбере с леопардовым принтом. В числе других примечательных изделий — пальто «Честерфилд», на создание которого вдохновила мужская мода.



Верхняя одежда,при создании которой особое внимание было уделено силуэту и качеству материалов — разнообразные пиджаки и пальто как мужского, так и женственного кроя подчеркивают талию и линию спины. Были выбраны такие материалы, как, например, искусственный мех, экокожа и твид.



Контраст мужественности и женственности — это актуальная тенденция и характерный стильРойтфельд. Коллекция предлагает твидовые пальто и просторные пиджаки с лацканами, выполненные в мужском стиле, и одновременно женственные объемные в талии и бедрах шерстяные пальто.Коллекция отражает стиль новой женщины, как его видит Ройтфельд. Специальный веб-сайт UNIQLO представляет специальное видео о коллекции, созданное Фабьеном Константом (FabienConstant)— режиссером художественного фильма о Карин Ройтфельд «Mademoiselle C», мировая премьера которого состоялась в 2013 году. Видео доступно на сайте, посвященном коллекции. Это глубокий взгляд режиссера на работу Ройтфельд в модной индустрии, ставший результатом более 10 лет кропотливого документирования ее карьеры. Получить доступ к видео можно на сайте www.uniqlo.com/carineroitfeld. О Карин Ройтфельд Харизматичная фэшн-персона, которая оказывает огромное влияние на мир моды, Карин Ройтфельд была главным редактором VogueParis, а позже основала журнал CR FashionBook и возглавила его редакционную коллегию. Будучи всемирно известной иконой стиля и музой таких именитых модельеров, как Карл Лагерфельд и Том Форд, Карин и сегодня продолжает создавать модные тенденции.



