Новая коллекция UNIQLO в коллаборации с Карин Ройтфельд
2016-12-04
Результат совместной работы Карин Ройтфельд и креативного директора UNIQLO Наоки Такидзава — новое прочтение концепции LifeWear. Коллекция создана для женщин, ведущих активный образ жизни, но предпочитающих всегда оставаться элегантными. Все модели коллаборации помогут создать идеальный гардероб: от верхней одежды до трикотажа, от колготок до ремней и прочих аксессуаров. Все элементы отлично сочетаются между собой.
Рекламная кампания в поддержку коллекции этого сезона была отснята культовым фотографом Стивеном Майзелом (StevenMeisel). Стивен давно знаком с Карин и прекрасно понимает ее стиль и концепцию UNIQLO.
Три ключевых концепта коллекции осень-зима 2016
Расширенный ассортимент моделей, отражающих последние тенденции — искусственный мех используется в бомбере с леопардовым принтом. В числе других примечательных изделий — пальто «Честерфилд», на создание которого вдохновила мужская мода.
Верхняя одежда,при создании которой особое внимание было уделено силуэту и качеству материалов — разнообразные пиджаки и пальто как мужского, так и женственного кроя подчеркивают талию и линию спины. Были выбраны такие материалы, как, например, искусственный мех, экокожа и твид.
Контраст мужественности и женственности — это актуальная тенденция и характерный стильРойтфельд. Коллекция предлагает твидовые пальто и просторные пиджаки с лацканами, выполненные в мужском стиле, и одновременно женственные объемные в талии и бедрах шерстяные пальто.Коллекция отражает стиль новой женщины, как его видит Ройтфельд.
Специальный веб-сайт
UNIQLO представляет специальное видео о коллекции, созданное Фабьеном Константом (FabienConstant)— режиссером художественного фильма о Карин Ройтфельд «Mademoiselle C», мировая премьера которого состоялась в 2013 году. Видео доступно на сайте, посвященном коллекции. Это глубокий взгляд режиссера на работу Ройтфельд в модной индустрии, ставший результатом более 10 лет кропотливого документирования ее карьеры. Получить доступ к видео можно на сайте www.uniqlo.com/carineroitfeld.
О Карин Ройтфельд
Харизматичная фэшн-персона, которая оказывает огромное влияние на мир моды, Карин Ройтфельд была главным редактором VogueParis, а позже основала журнал CR FashionBook и возглавила его редакционную коллегию. Будучи всемирно известной иконой стиля и музой таких именитых модельеров, как Карл Лагерфельд и Том Форд, Карин и сегодня продолжает создавать модные тенденции.
Неделя Моды в Париже ознаменовалась рядом ярких показов известных Домов Моды Chanel, Christian Dior, Loewe, Louis Vuitton и др. И, конечно же, мы не можем не уделить внимание восхитительным коллекциям аксессуаров, которые играли не последнюю роль в образах моделей. Роскошные расписные сумки, классика из нежнейшие глянцевой кожи, эффектные решения из текстиля, - все эти сумки обязательно займут почетные места в гардеробных комнатах модниц.
Что происходит, когда двое сногсшибательных моделей – красивая девушка и не менее восхитительный молодой человек – оказываются заперты ночью в фотостудии в окружении одежды, подготовленной для фотосессии?