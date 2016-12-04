Новогоднее видео онлайн-платформы Farfetch

2016-12-04



Farfetch, представляющий как всеми любимые, так и интересные неизвестные бренды, продолжает открывать своим клиентам новые горизонты, переосмысливая саму идею традиционных рождественских покупок. Подборка «6 лучших: кроссовки для вечеринки» позволяет разнообразить праздничную униформу необычной парой обуви от Dolce & Gabbana, Maison Margiela, Giuseppe Zanotti Design или Fendi. Выбираете подарки? Идеи «Подарочного микса» подойдут для самых близких, а гид «Эгоистичный шоппинг» поможет побаловать чем-то и себя.



В честь старта праздничного сезона Farfetch выпускает также специальный фильм, саундтреком которого стал ремикс, вдохновленный “Танцем Феи Драже” из легендарного балета Петра Чайковского “Щелкунчик”. Хореографом видео выступила Дана Фолия, работавшая над видеоклипами и концертами Бейонсе. Образы всех танцоров, задействованных в фильме, доступны для заказа непосредственно на странице видео на Farfetch. Farfetch Farfetch – онлайн-платформа, открывающая ценителям моды безграничный доступ к самым актуальным коллекциям. Партнерами Farfetch выступают премиальные бренды и лучшие бутики по всему миру - от Токио до Торонто, от Милана до Майами. Уникальная бизнес-модель гарантирует беспрецедентный выбор товаров для шопинга; начиная от знаковых люксовых брендов до самых интересных новых дизайнеров и редких вещей в единственном экземпляре, доступных исключительно на Farfetch.



Основанный в 2008 году португальским предпринимателем Жозе Невешем, Farfetch сегодня - это локализованные сайты и мобильные приложения на 9 языках, офисы в 11 главных столицах и партнеры, осуществляющие экспресс-доставку в 190 стран по всему миру.



В мае 2016 году компания Farfetch завершила раунд инвестиций серии F на сумму 110 миллионов долларов. В нем приняли участие новые инвесторы, такие как Temasek, IDG Capital Partners и Eurazeo, а также действующий инвестор Vitruvian Partners. На данный момент рыночная стоимость компании оценивается в 1 миллиард долларов.



